DANAS RED KIŠE - RED SUNCA! Pred nama tipičan aprilski dan: Sunčani intervali sa povremenim pljuskovima - OSETIĆE SE I BLAGI PAD TEMPERATURE!

U ponedeljak niža temperatura nego u nedelju za 3°C do 6°C, ali i dalje prijatno toplosa sunčanim intervalima i dnevnim razvojem oblaka. Malo više će osvežiti na severu Srbije. Rano ujutru je moguća kiša na severu koja brzo odlazi na istok. U toku dana se očekuje ređa pojava kratkotrajne kiše, ali bi u većini predela bilo suvo. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni.

Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, amaksimalna dnevna od 19°C na severu Vojvodine do 25°C na jugu Srbije. Uveče suvo.Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

Beograd: U ponedeljak malo niža temperatura nego u nedelju uz dnevni razvoj oblaka imoguću kratkotrajnu kišu, mada će veći deo dana biti suvo. Vetar slab severozapadni. Pritisakispod normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 21°C. Uveče suvo.Temperatura u 22h oko 15°C.

Autor: