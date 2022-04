Ivana Štrbac, načelnica odeljenja za procenu i vođenje vrednosti nepokretnosti kaže da se u Srbiji ljudi ne boje krize, i da ova sadašnja kriza nije uticala na potražnju nepokretnosti.

- To govori da je Srbija stabilna zemlja - navela je ona.

Kako je dodala, najveći procenat i učešće u ivnestiranom kapitaju jesu pokretnosti, potom idu kuće, vikendice, poslovni prostor i sl.

- Beograd prednjači u popularnosti, a Novi Sad polako pristiže prestonicu. Na to je verovatno uticao BG voz - rekla je Štrbac.

Russel Thigmgan ekspert za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti kaže da na svetu niko ne želi da plaća porez i da je to činjeica.

- Ideja je da građani znaju šta oni plaćaju, ideja je da i oni koji ne plaćaju, počnu da plaćaju, a dobra ideja je to, što oni koji su do sada plaćali, plaćaće manje - rekao je on.

Kako je dodao, ovo što se vidi u Srbiji jeste stabilan trend, kada se napravi paralela sa Amerikom.

Autor: