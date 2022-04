POČELI DA KRADU I JAGNJAD! Baka Stojka iz Gornjeg Milanovca van sebe: 'Gajila sam ih da bi DECI POMOGLA!' Lopovi tokom vikenda opustošili seosku štalu!

Cena jagnjetine veća je nego ikad, pa je možda upravo to bio motiv za sada nepoznatih počinalaca da se osmele na bizarnu krađu.

Baki Stojki Vesković (73), iz gornjomilanovačkog sela Srezojevci, tokom prošlog vikenda lopovi su iz štale ukrali desetoro jagnjadi. Ova starica koja je odlučila da svoje penzionerske dane provodi na seoskom imanju, nije ni pomišljala da bi joj se nešto ovako moglo dogoditi. Pod okriljem noći, lopovi su jagnjad natovarili i nestali bez traga.

Ovce i jagnjići koje gaji, za nju nisu samo dodatna zarada na ionako malu penziju, već su joj bili i razonoda. Svakoj ovci ali i svakom jagnjetu je nadenula ime, i kako kaže, prepoznala bi svojih deset jagnjića bez imalo muke.

- Teško mi je. Gajila sam ih da bih i deci pomogla. Samo je jedno malo ostalo, koje je bilo sa ovcama, inače bi i njega odneli. Kud god krenem ovce idu za mnom. Ako me nema u vreme u koje su navikli da ih hranim, one bleje dok ne dođem, samo da me vide - kazala je Stojka.

Vrata koja je oduvek zatvarala rezom, sada osigurava katancom ali smatra da onima koji se bave ovakvim poslom to ne bi bila nikakva prepreka.

- Nisam ranije stavljala katanac. Tu su nekad bile i krave i telad, nikada nam ništa nije falilo. Sada ni katanac ne vredi, oni bi i njega razvalili i ušli unutra - rekla je Stojka.

Ona je krađu prijavili policiji, koja je izvršila uviđaj, ali počinioci ovog sramnog dela još uvek nisu pronađeni.

