DA LI KIJAMO I KAŠLJEMO ZBOG 'MACA' U VAZDUHU? Evo kako da prepoznate simtpome alergije!

Da li je moguća alergija na mace i šta je to što nam zapravo izaziva neprijatne simptome?

U proleće sve cveta, pa su mace uobičajena pojava što mnogima smeta. One predstavljaju omotač koji štiti plod topole i lipe, a da li mogu da izazovu alergiju - kijanje i kašljenje, i koliko su zapravo opasne, otkrio je prof. dr Vojislav Đurić.

"Ljudi prvo vide u vazduhu mace, to su plodove topole ili lipe. Mi smo zapravo alergični na polen i druge čestice koje se golim okom ne vide, već samo sumnjamo da je reč o alergiji uzevši u obzir o kom dobu godine je reč. Međutim, potrebno je da uradimo testove koji će to potvrditi. To su takozvane kožne probe ili merenje specifičnog imunoglobalina E na određene alergije. To je jedini način da se potvrdi prisustvo alergije", kaže doktor.

Neprestano se govori i porastu alergija kod ljudi, postajemo sve osetljiviji na razne izazivače iz prirode. Kako ćemo da se zaštitmo od njih i da li postoji način?

"To je zapaženo ne samo kod nas, već svuda u svetu unazad decenijama, pa i stotinu godina. Generacije su sve više i više alergične iz nekog manje poznatog razloga. One imaju neki svoj tok, gde nakog nekog vremena same prolaze. Obično sačekamo, možda pacijentu bude bolje za dve, tri godine, ali situacija može i da se pogorša. Tada počinjemo sa terapijom. To je komplikovana bolest i odgovor imunog sistema je nepredvidiv i može se desiti da tokom vremena budete sve više ili sve manje osetljivi i simptomi postaju sve gori", kaže profesor Đurić i dodaje da nema potrebe da brinemo zbog maca jer one, ipak, ne izazivaju alergiju.

