DANAS VREME SLIČNO JUČERAŠNJEM! Smena sunca i oblaka tokom čitavog dana: Najviša temperatura 24 stepena

U utorak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova popodne. Veća šansa za kišu je na zapadu i severu Srbije, a manja na istoku i jugu.

Vetar slab promenljiv, ujutru južni, popodne severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 20°C na severu do 24°C na istoku i jugu Srbije. Uveče ređa pojava kiše na zapadu i severu Srbije. Temperatura u 22h od 11°C do 15°C.



Beograd: U utorak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajne kiše popodne. Vetar slab promenljiv, ujutru južni, popodne severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 15°C.

