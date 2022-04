DANAS OSETNO SVEŽIJE! Pre podne sunčano, popodne nigde bez kišobrana - evo koliko će biti stepeni

Novo prolepšanje za vikend!

U sredu svežije na severu Vojvodine sa povremenom kišom. U ostalim predelima pre podne sunčani periodi, a popodne jači razvoj oblaka i pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Samo će na krajnjem jugu Srbije ostati suvo i znatno toplije nego na severu. Vetar ujutru slab promenljiv, a popodne umeren severozapadni na severu Srbije.

Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 18°C na severu Vojvodine do 26°C na jugu Srbije. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22hod 10°C do 14°C.

Beograd: U sredu pre podne sunčani interavli, a popodne razvoj oblaka uz pojavu kiše ilokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar ujutru slab južni, a popodne severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 15°C.

Vreme narednih dana

U četvrtak hladnije sa prolaznom kišom u većini krajeva. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 14°C do 17°C. U petak sveže i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu, a u ostalim krajevima je moguća kiša povremeno. Za vikend sunčanije i postepeno toplije vreme, naročito u nedelju. Početkom iduće sedmice nestabilno sa lokalnim pljuskovima.

