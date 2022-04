KONOBAR VIŠE NEĆE SMETI DA VAS PITA PLAĆATE LI KARTICOM ILI KEŠOM: Nova pravila u kafićima i restoranima, evo kada stupaju na snagu

Još 4 dana do prelaska na novi sistem...

Od prvog maja tekuće godine kreće novi sistem e-fiskalizacije, pri čemu se preko QR koda može skenirati račun - kako bi se utvrdilo da li je validan.

- I još jedna stvar, da građani bolje razumeju. Nema više potrebe da vas neko u ugostiteljskom objektu pita Hoćete li da platite kešom ili karticom; dakle, na vama je, gospodo, da mi date račun. A kako ću ja da platim, to je do mene - kaže ministar finansija Siniša Mali.

Dodaje da se tako smanjuje mogućnost da se "kroz neke duple softvere izbegava plaćanje poreza".

Ako vas konobar, ipak, pita to "čuveno pitanje", ministar finansija kaže da nema pravo na to.

- Nemate pravo da me to pitate, ja vas molim da mi date fiskalni račun, a ja ću na osnovu toga (zavisi i koliko sve košta) da donesem odluku kako ću platiti", to je odgovor koji mušterija može dati - navodi Mali, i dodaje da je ovo "velika promena u Srbiji".

Od 1. maja kreću i e-fakture, podseća ministar.