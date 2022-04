DANAS HLADNIJE I SA KIŠOM: Ništa bolje neće biti ni sutra, a evo kada nam se vraća toplo vreme

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 17 stepeni.

Danas hladnije sa prolaznom kišom u većini krajeva. Manja šansa za kišu je u Timočkoj Krajini i na krajnjem jugu Srbije gde će veći deo dana biti suvo, dok se više kiše očekuje po Vojvodini, naročito u Banatu. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna dnevna od 14°C do 17°C. Uveče ređa pojava kiše u centralnim predelima, a u ostalim krajevima prestaje. Temperatura u 22h od 8°C do 13°C.

U Beogradu danas hladnije sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 15°C. Uveče slaba kiša. Temperatura u 22h oko 13°C.

Vreme narednih dana:

U petak relativno sveže za ovo doba godine i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i mogućom ređom pojavom kratkotrajne kiše. Više sunčanih sati biće na severu Vojvodine, a manje sunca se očekuje po centralnoj Srbiji. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna dnevna od 15°C do 18°C.

Za vikend sunčanije i postepeno toplije vreme, naročito u nedelju. Početkom iduće sedmice nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova.