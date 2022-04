OVO SE SVI PITAJU! Evo da li će vremenska prognoza pokvariti planove za Prvi maj!

Posle podne i uveče očekuje se prodor hladnog fronta i zahlađenje sa kišom i grmljavinom, narednih dana nešto svežije, a za prvi maj umereno toplo, uz sunčane intervale i košavu.

Početkom maja nas očekuje nestabilno i svežije vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, napisao je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Đorđe Đurić.

- U toku današnjeg prepodneva u većem delu Srbije bilo je sunčano, dok se na severu i na zapadu bilo nešto više oblaka, a u toku prethodne noći i jutra bilo je pljuskova sa grmljavinom. U nastavku dana sledi jača promena. U toku poslepodneva u pojedinim delovima Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Inače, hladni front do podneva je već stigao do juga Mađarske i do severa Hvatske i u nastavku poslepodneva on će prvo stići do severozapada Srbije, a potom kasnije posle podne preko Vojvodine premeštaće se i ka ostalim predelima Srbije na svom putu ka jugoistoku. Dakle, ovaj hladni front nekoliko sati pre prodora može ispred sebe da uslovi lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok će njegov samo prodor doneti svim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz prodor hladnije vazdušne mase sa severa, a vetar će biti u skretanju na severozapadni i pri prodoru biće prolazno na udare i veoma jak. Maksimalna temperatura biće danas od 18 stepena na severozapadu do 26 stepena na jugoistoku Srbije, a krajem dana po prodoru hladnog fronta biće u padu.

U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno i svežije, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Minimalna jutarnja temperatura biće od 7 do 13 stepena, a maksimalna dnevna 14 do 20 stepena.

U petak i u subotu promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa slabom kišom, u petak uglavnom u južnim i centralnim, a u subotu i na istoku Srbije. Na severu će biti potpuno suvo. Minimalna jutarnja temperatura biće od 5 do 11 stepeni, a maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. U subotu posle podne vetar u skretanju na jugoistočni i biće u pojačanju.

U Srbiji u nedelju jutro sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom, a potom u nastavku dana pretežno sunčano i umereno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost, dok se posle podne i uveče sa zapada očekuje jačanje oblačnosti. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna biće od 20 do 23 stepena, u Beogradu do 22 stepena.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a biće i nešto svežije vreme, uz temperature ispod 20 stepena, napisao je Đurić.

