VOZAČI, OPREZ: Zbog pljuskova kolovozi vlažni!

Vozače će i danas zbog povremenih pljuskova pratiti mestimično vlažni kolovozi, upozorava Auto-moto savez Srbije i navodi da je intezitet saobraćaj nešto slabiji u odnosu na predhodne dane. Prohodnost puteva je dobra uz podsećanje da je zbog započetih radova na pojedinim deonicama režim odvijanja saobraćaja usporeniji dok su kraći zastoji mogući na putevima gde je protok vozila veći

Tako će danas i sutra u periodu od 9 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj na deonici Kokin Brod - Pribojska banja. Alternativni putni pravac je magistralni put Kokin Brod - Nova Varoš - Bistrica - Priboj kao i lokalni put preko Kratovske Reke. Od juče do 1. jula od 8 do 16 časova izvode se radovi na rekonstrukciji javnog osvetljenja magistralnog puta Šabac - Mali Zvornik, u zoni Loznice.

Za vreme radova doći će do izmene u saobraćaju shodno saobraćajnoj signalizaciji i opremi.

Do 2. avgusta u periodu od 7 do 16 časova izvodiće se radovi na rehabilitaciji deonice Bački Breg - Sombor sa obilaznicom oko Sombora, a saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje vozila, koje je regulisano semaforima.

Do 25. maja izvodiće se radovi na popravci kolovoza na auto-putu između Bačke Topole i Feketića u smeru Subotica - Novi Sad. Saobraćaj će biti preusmeren u suprotnu kolovoznu traku smera Novi Sad -granični prelaz Horgoš i tu će se odvijati dvosmerno i to preticajnom trakom prema Novom Sadu, a voznom i zaustavnom trakom prema graničnom prelazu Horgoš.

Prema podacima granične policije u 7:15 časova na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok na pojedinim teretnim terminalima vlzila čekaju sat ili dva.

Na Horgošu teretna vozila čekaju dva sata da izađu iz zemlje, koliko se zadržavaju i na Kelebiji i Batrovcima - Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju sat, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.