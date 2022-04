DONOSIMO I CENE: Letovanje u Grčkoj ove godine NEŠTO SKUPLJE nego prošle, ali svi i dalje očekuju ODLIČNU SEZONU!

U poslednjih par meseci u Grčkoj je zabeležen porasta cena u odnosu na prošlu godinu, ali ne toliko da bi moglo da ugrozi sezonu. S obzirom da letnja sezona samo što nije krenula, domaći turisti se pitaju koliko će ih letovanje koštati u predstojećoj sezoni.

I pored rasta cena, kako "Blic" saznaje, očekuje se bolja sezona nego prethodnih godina. Ono što ovu sezonu razlikuje od prethodnih je to što će ona zapravo početi na vreme, a mnogi ugostitelji su već otvorili svoje apartmane i primili goste. Što se tiče cena privatnog smeštaja on se kreće od 30 do 80 evra dnevno za početak sezone, a u vrhuncu sezone ovaj trošak će biti veći i cene će se kretati između 50 i 150 evra.

Prema zvaničnim podacima, zvanična inflacija u martu u Grčkoj se popela na 8,9 odsto, te bi svi koji žele da se osole na obalama Grčke u narednim mesecima trebali da se spreme i na osetno veće propratne troškove. Kako su pisali domaći mediji, cene hrane su već porasle, te se za porciju girosa i piće već krajem aprila na grčkoj obali plaća i do 11 evra.

Cene apartmana u julu od 40-100 evra

Kako kažu za "Blic" upućeni u ponudu apartmana u Grčkoj, na cene najviše utiču kategorija, veličina, pozicija u odnosu na more, kao i trenutak u kom se bira da se ode na letovanje.

- Cene su definitivno više nego ranije jer su troškovi mnogo veći, a u prvom redu električne energije koja je najveći rashod svakog objekta. Mnogi su se pitali da li će rat u Ukrajini možda uticati na smanjenje cena, ali to prosto neće biti merodavan faktor. Pre svega zato što je već dve godine broj turista iz Ukrajine i Rusije minimalno smanjen, te su i veliki hoteli gde su oni pretežno letovali našli model opstanka. Podsećanja radi Rusi su čak i prošle godine imali ograničen broj ulazaka u Grčku na nedeljnoj bazi i to tek krajem leta, a i Ukrajinci su stavljeni na belu listu kasno, kaže za Blic Biznis vlasnica firme IQ solutions koja je bavi menadžmentom objekata u Grčkoj i administratorka FB grupe "Grčka uživo" Ivana Stanojević.

- Moglo bi se reći da se cene na severu zemlje u zavisnosti od ovih parametara, kreću od 30 - 80 evra za jun, zatim od 40-100 evra za jul, od 50 do 150 za prvu polovinu avgusta i opadajuće do kraja sezone. Naravno, hoteli i luksuzniji objekti mogu koštati višestruko više. Naše agencije kao i hotelijeri pojedinačno nude širok spektar cena i verujem da postoji izbor za svačiji džep, dodaje Stanojević.

Kako kaže očekivanja za ovu sezonu su mnoga bolja nego za prethodnu. Ono što ovu sezonu razlikuje od prethodne jesto to će sezona početi na vreme. Mnogi ugostitelji su već otvorili i primili goste, što znaćajno može da utiče na povećanje prihoda.

- Prošle godine nismo imali ni maj, a ni veći deo juna, što je značajno umanjilo prihode. Ostatak sezone je bio izuzetan i takvim se očekuje i ove godine, nastavlja Stanojević.

- Naravno, bilo bi izuzetno kad bi sezona dostigla nivoe 2019. koja je bila rekordna godina za čitav grčki turizam, ali mislim da to još uvek nije moguće, ne samo iz aspekta maksimalne popunjenosti, već i zbog nemogućnosti preciznog određivanja konačnih bilansa, tj.prihoda koji proističu nakon sezone, dodaje ona.

Ono što najviše traže turisti iz Srbije jesu uglavnom čisti, jeftini apartamni blizu plaže.

- Ono što obično preferiraju je blizina plaže i higijena u dobrom odnosu sa cenom. Ukoliko imaju malo veću platežnu moć onda mogu priuštiti da biraju i određeni stil, opremljenost, veličinu i još bolju lokaciju objekta. Dok neki strani turisti, a pogotovo Grci biraju i dalje da budu što izolovaniji od ostalih zbog epidemije, to u slučaju gostiju sa naših prostora bivše Jugoslavije ne zanima mnogo, zaključuje Stanojević.

Kako su u poslednjih par dana pisali domaći mediji, cena girosa je porasla na 4 evra (u slučaju da ga jedete "s'nogu", a u slučaju da sednete u restoran na porciju cena ide i preko 7 evra, što je skoro duplo više nego prošle godine.

Poskupela su i alkoholna pića, na primer za 0,33 pivo treba odvojiti i do 5 evra, čaša vina se popela na 8,5 evra. Šoljica kapućina na plaži se trenutno naplaćuje 5 evra.

Kako se radi o cenama u predsezoni vrlo je verovatno da će one kako leto bude odmicalo nastaviti da rastu.

