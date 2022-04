KAD SE VRAĆA PROLEĆE? Ovo je najnovija prognoza za 1. maj - biće varljivo!

Nakon hladnog i tmurnog vremena, koje danas preovladava u većem delu zemlje, uslediće nešto topliji, sunčan, ali varljiv period. Kako najavljuje meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu, naredni dani donose više sunčevih zraka, ali uz moguće pljuskove. Tako, tokom Prvog maja, biće smena sunca i oblaka, uz ređu pojavu pljuskova. Posle 5. maja može uslediti izvesna jača destabilizacija, koja bi mogla potrajati od pet do šest dana.

- Danas se visinski ciklon polako udaljava na severoistok, ali ka istočnim delovima regoina, i dalje transpostuje vrlo hladan i vlažan vazduh tako da je nad većim delom Srbije, istočne Hrvatske, istočne i središnje BiH i severa Crne Gore pretežno oblačno, ponege uz slabu kišu, dok je nešto jače kiše bilo na severoistoku Vojvodine. Nad ostalim delom regiona je suvo, a nastupilo je i delimično razvedravanje. Do kraja dana slabe kiše će još ponegde biti na istoku regiona, dok će posle podne i uveče razvedravanje zahvatiti sve predele, pa padavina neće biti - naveo je Čubrilo.

Nad istokom regiona veći deo dana je vetrovito, uz umeren do jak severozapadni vetar koji će uveče oslabiti.

- Dnevni maksimum znatno ispod proseka, posebno tamo gde dan bude oblačan i nad tim predelima neće prelaziti +13 stepeni Celzijusa. Uz više sunca maksimum oko +18 stepeni Celzijusa. Noć ka petku hladna za ovo doba godine i na najvišim planinama, generalno, preko 900mnv kao i u nekim planinskim kotlinama moguća pojava prizemnog mraza, dok se mraz na širem području ne očekuje.

U petak tokom dana promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije uz sunčane intervale.

- Duvaće umeren severni vetar. Jutarnji minimum od +4 do +8, a dnevni maksimum od +16 do +19 stepeni Celzijusa. Za dolazeći vikend koji uključuje i proslavu 01. maja više sunca ali uz promenljivu oblačnost tako da će povremeno biti uslova za grmljavinske pljuskove. U subotu bi oni bili nešto češći nad istokom i jugoistokom regiona, dok bi u nedelju više nestabilnosti trebalo biti nad brdsko-planinskom delu regiona. Reč je o lokalnim nestabilnsttima koje uglavnom ne bi trebale biti duge i jake i veliki deo regiona, posebno nizije bi mogle ostati suve.

Početkom maja ka nama će se polako porodubljivati ciklon nad Mediteranom u čijem sklopu će priticati umereno topao ali i vlažan vazduh, dodaje meteorolog.

- To znači da bi do 5. maja nad severnom i središnjim delovima regiona terbalo biti dosta sunca uz ređu pojavu grmljavinskog pljuska. Nad brdsko-planinskim delom regiona češća pojava grmljavinskih pljuskova koji ponegde mogu biti i obilniji, duž Jadrana ređu pljuskovi. Oko 5. maja treba očekivati jaču destabilizaciju atmosfere uz pojavu čestih i jakih grmljavinskih pljuskova nad celim regionom, a biće povoljnih uslova i za vremenske nepogode, što će najverovantije biti uvod u period čestih nestabilnosti koji bi potrajao 5-6 dana.

Prema sredini meseca je moguća stabilizacija uz otopljenje, ali isto tako je moguća i opcija novog zahlađenja.

- Temperatura od vikenda uglavnom oko proseka ili za dva do tri stepena niža od prosečnih i uglavnom bi se kretale od +16 do +22, a oko 5. maja možda i do oko +24 stepena Celzijusa lokalno. Za vikend vetar uglavnom slab, osim u košavskom području gde će biti umeren istočni i jugoistočni - naveo je Čubrilo.

