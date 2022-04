GDE ĆETE ZA PRVI MAJ? Na ovim mestima se kampuje često u Srbiji, a veoma je jeftino!

Kampovanje je bilo prilično zanemaren način odmora, dok je nakon pandemije korone postalo daleko popularniji vid relaksacije koji mnogi zaljubljenici u prirodu praktikuju.

Nekima je omiljen boravak u šatoru, drugima u kamp-prikolici, dok mnogi pak preferiraju bungalove i gampinge na luksuznijim destinacijama. Smeštaj u šatoru u našim kampovima košta već od 300 dinara, dok recimo kampovanje u luksuznijem smeštaju košta i kao hotel sa pet zvezdica.

Šta je glamping?

Kako smo već duboko zakoračili u proleće, a bliži nam se i leto, mnogi su počeli da pakuju rančeve i vreće za spavanje kako bi iskoristili lepo vreme za kamp daleko od gradske gužve i konfuzne svakodnevice.

Celodnevni boravak i odmor u kampu pokraj žubora vode može se smatrati privilegovanim. Iskusni kamperi savetuju da je pre gledanja mape, pakovanja rančeva, vreća za spavanje najbitnije istražiti kakvu vrstu kampovanja želite i koliko ste spremni to da platite. Bilo da volite šatore, kamp-prikolice, kampere bilo bungalove, gotovo u svakom kutku naše zemlje postoje mesta za ovakav vid odmora.

Kampovi i kamp-naselja u Srbiji imaju cenovnike koji variraju, ali uz sve to idu i dodatni troškovi za razne neophodne stavke. Srpski kampovi nude različite vidove smeštaja - od auto-domova, preko prikolica i bungalova ili glampinga.

Naime, glamping je luksuzno i glamurozno putovanje koje omogućava da uživate u prirodi pošteđeni loših strana tradicionalnog načina kampovanja. Ova vrsta kampovanja ima pogodnosti kakve imaju pojedini hoteli, a uz to neprikosnoven pristup prirodi.

Smeštajni kapaciteti za gamping podrazumevaju krevete, struju, kupatilo s tušem, aparat za kafu i potpuno opremljenu kuhinju, te su daleko više i od opremljenijih šatora. U našoj zemlji ova vrsta luksuznog kampovanja je zastupljena u zlatiborskom kraju, Vojvodini, Sremskim Karlovcima, Zasavnici, kampu Bazdan, jezeru Međuvršje, Negotinu i na Kopaoniku.

Jeftino

Pored luksuznih kampova u Srbiji, naši kamperi preferiraju i divlje kampovanje, pa je tako popularnost komercijalnih kamp odmarališta i naselja u porastu.

Posebnu čar u prirodi ima zauzimanje prostora, odmor i prenoćište bilo u šatoru ili u kamp-prikolici. Boravak u kampu odrasle košta 550 dinara na dan, za decu od sedam do 14 godina je 300 dinara, dok je za mlađe od sedam godina besplatan.

Mesto za šator naplaćuje se od 300 do 400 dinara, a za kamp-prikolicu od 600 dinara. Iznajmljivanje kamp-prikolice je 1.000 dinara, a šatora 500 dinara.

Stručnjaci kažu da je Srbija zemlja koja ima ogroman potencijal da postane veoma popularna kamp-destinacija. Prosečna cena jednog dana kampovanja za četvoročlanu porodicu je od 10 do 25 evra. Dakle, za desetodnevni smeštaj treba da se odvoji od 100 do 250 evra.

Važno: Bezbednost u prirodi

Iskusni kamperi savetuju da na kampovanje ne bi trebalo da idete bez telefona, te i da sve vreme treba da budete u kontaktu s porodicom. Vrlo je važno paziti kako se izlažete nekim rizičnim aktivnostima kao što je penjanje, ronjenje, istraživanje terena. Takođe, obavezno upozoravaju da nikad ne treba biti sam.

Na mestu na kom se kampuje treba proveriti da li postoje opasne životinje, gmizavci, krpelji, insekti. Kraj sebe obavezno imati prvu pomoć, alkohol, gel za suvo pranje ruku.

Ako kampujete samo u šatoru i ne treba vam struja, u nekim kampovima cena je tek pet evra po danu, što znači da 10 dana boravka u prirodi s porodicom košta samo 50 evra.

Saveti šta poneti

- vreće i prostirke za spavanje

- odeća i obuća

- kabanica

- mapa

- kompas

- aplikacija za lociranje na telefonu

- stolice na rasklapanje

- mali sto

- mini-šporet na gas

- boca gasa

- frižider za piknik

- posuđe

- kese za đubre

- baterijska lampa

- šibica

- upaljač

- lekovi

- kozmetika i toalet-papir

- sredstvo protiv ujeda komaraca

Kamping Zasavica: Za porodicu

U blizini Sremske Mitrovice, na samo 200 metara uz prilazni put do Specijalnog rezervata prirode "Zasavica", smešten je "Kamping Zasavica". Kapacitet kampa je 42 mesta, koja su lepo uređena i oivičena stablima. Noćenje u kampu Zasavica četvoročlanu porodicu košta od 22 evra po noći.

Srebrno jezero: Dnevno 2.000 dinara

Srebrno jezero, zatvoreni rukavac Dunava, nalazi se kod Velikog Gradišta, 110 km od Beograda, a na obali je smešten i istoimeni kamp. Spada u red najstarijih i najvećih kampova u Srbiji sa oko 500 kamping jedinica i 150 mesta za šatore.

Smešten je u listopadnoj šumi, u pojasu do jezerske plaže, koja obiluje sadržajima za rekreaciju na obali i na vodi. Iznajmljivanje auto-prikolice u kojoj ima mesta za četvoročlanu porodicu košta 2.000 dinara po danu.

Borsko jezero: Boravak već od 200 dinara

Kamp koji se nalazi u blizini Borskog jezera jedan je od najvećih kampova u našoj zemlji i regionu, a nalazi se na samoj obali. Kapacitet kampa je 300 mesta i poseduje nekoliko sopstvenih plaža. U blizini se nalaze Brestovačka banja sa izvorima mineralne vode, Gamzigradska banja, Zlotska pećina, kanjon Zlotske reke, kao i planine Stol i Crni vrh.

U kampu Borsko jezero dnevno se plaća 300 dinara mesto za auto-prikolicu, a 200 dinara za šator. Odrasla osoba plaća boravak 200 dinara po danu.

Palićko jezero: Smeštaj od 1.000 do 2.500 dinara

Na osam kilometara od Subotice nalazi se jedna od naših najstarijih turističkih atrakcija - Palićko jezero. Najveće jezero u Srbiji nastalo prirodnim putem ima nekoliko manjih kampova. "Palić" i "De tour" imaju mnoštvo sadržaja, poput otvorenih bazena i sportskih igrališta.

Pored auto-prikolica i šatora, ovde se može prespavati i u bungalovima. Odmor u kampovima na Paliću četvoročlanu porodicu košta od 1.000 do 2.500 po danu, u zavisnosti od toga da li dolaze auto-prikolicom i sa šatorom ili ne.

Evropski Amazon: Cena za odrasle 800, a za decu do 15 godina 200 dinara

Specijalni rezervat prirode "Gornje Podunavlje" kod Apatina i Sombora na Uneskovoj listi je poznat kao "evropski Amazon". Tu se nalazi nekoliko kampova, a u blizini je i jedno od najstarijih vikend-naselja u Srbiji - Bezdan. Kamp "Budžak" nalazi se na samom obodu Gornjeg Podunavlja, na svega osam kilometara od centra Apatina. U ovom kampu cena noćenja je 800 dinara za odraslu osobu, a za decu od četiri do 15 godina 200 dinara.

Odmor pored Tise: Šator 500 dinara

Najpoznatiji kampovi pored reke Tise su u Kanjiži, Adi i Molu. Pored Zrenjanina nalazi se i kamp-izletište "Tisa". U kampovima pored najveće pritoke Dunava najčešće se plaća jedino mesto za šator, koje iznosi 500 dinara.

Tara: Noćenje od 1.500 dinara

Šarganska osmica, Mećavnik i Drvengrad, Tara i planinarenje, reka Drina i rafting, te Potpećka pećina sve je ono što se može videti ako se kampuje u ovom kraju. Mini-kamp "Viljamovka" u podnožju Tare i Zlatibora ima 15 kamping mesta u voćnjaku opevane viljamovke. U blizini kampa nalaze se i jezera Vrutci i Zaovine, koja su san svakog ribolovca i ljubitelja prirode, kao i lekoviti izvor vode Sveti Jovan Krstitelj.

Četvoročlana porodica u ovom kampu noćenje će platiti 1.500 dinara. Mesto za šator je 350 dinara, dok svaka odrasla osoba plaća i 600 dinara za boravak. Deca borave besplatno.

Bela Crkva: Od 1.000 dinara za šator

Na samo 100 kilometara istočno od Beograda nalaze se belocrkvanska jezera, jedno od najlepših turističkih destinacija u Vojvodini. Oko jezera postoji nekoliko kampova u kojima posetioci mogu odsesti u šatorima, auto-prikolicama ili bungalovima. Od oko 600 smeštajnih jedinica, sa koliko raspolaže Bela Crkva, oko 200 je namenjeno kampovima, čiji su kapaciteti često tokom leta popunjeni.

U kampu "Oaza" u Beloj Crkvi iznajmljivanje kamp-prikolice naplaćuje se od 2.000 dinara (dve osobe) do 3.500 dinara (četiri osobe) po danu. Mogu da se zakupe i šatori, cena je od 1.000 do 1.500 dinara po noćenju. Ako dolazite sa svojom kamp-kućicom, mesto plaćate 500 dinara, a sa šatorom od 200 do 400 dinara.