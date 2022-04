OD MAJA NOVI RED VOŽNJE VOZA OD BEOGRADA DO NOVOG SADA! Evo koji polasci se ukidaju, CENA KARTE NEPROMENJENA

Društvo Srbija voz objavilo je novi red vožnje koji će važiti od 1. maja 2022. godine, na relaciji Beograd Centar - Novi Sad - Beograd Centar.

"Srbija voz“ a. d. obaveštava korisnike svojih usluga da će od 1. maja 2022. godine važiti novi red vožnje vozova za prevoz putnika na relaciji Beograd Centar - Novi Sad - Beograd Centar.

Inter City Soko vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće u: 8.09, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00 i u 20.00 časova. Voz koji polazi u 17.30 časova ne saobraća vikendom i državnim praznikom.

Inter City Soko vozovi iz stanice Novi Sad za Beograd Centar polaziće u: 8.10, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 i u 20.00 časova. Voz koji polazi u 8.10 časova ne saobraća vikendom i državnim praznikom.

Regio ekspres Soko vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće u: 5.20, 5.52, 6.52, 14.20 i u 21.00 časova. Voz koji polazi u 5.20 časova ne saobraća nedeljom i državnim praznikom, a vozovi koji polaze u 5.52, 6.52 i 14.20 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom.

Regio ekspres Soko vozovi iz stanice Novi Sad za Beograd Centar polaziće u: 5.19, 6.49, 7.19, 15.30, 21.30 i u 22.30 časova. Vozovi koji polaze u 5.19, 7.19 i 15.30 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom, a voz koji polazi u 6.49 časova ne saobraća nedeljom i državnim praznikom.

Regio vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće u: 4.48, 6.13, 7.15, 7.45, 9.15, 10.15, 12.15, 13.15, 15.15, 16.15, 18.15, 19.15 i 22.30 časova. Vozovi koji polaze u 4.48 i 7.45 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom, a voz koji polazi u 7.15 časova ne saobraća nedeljom i državnim praznikom.

Regio vozovi iz stanice Novi Sad za Beograd Centar polaziće u: 5.45, 6.11, 7.43, 8.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.16, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30 i 20.45 časova. Vozovi koji polaze u 6.11 i 14.16 časova ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom, a voz u 8.30 ne saobraća nedeljom i državnim praznikom.

Promotivna cena vozne karte u svim vozovima, u jednom smeru, za 1. i 2. razred, na relaciji od Beograda do Novog Sada, do 31. maja 2022. godine iznosi 300 rsd. Deca do 6 godina za koje se ne zahteva posebno mesto za sedenje, prevoziće se besplatno.

Sve informacije o redu vožnje mogu se videti na sajtu „Srbija voz“ a. d.