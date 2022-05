UŽIVAJTE U SUNČANOM DANU, VEĆ SUTRA STIŽE OBRT: Vreme se naglo menja, a evo kada nam se vraća proleće

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 22 stepena Celzijusa.

Danas u Srbiji sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka koji će usloviti pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najveće šansa za kišu je na zapadu i jugu Srbije. U ostalim krajevima je manja šansa da iznenadi kratkotrajna kiša, a na severu će biti više sunčanih sati. Vetar slab jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju umeren, a u južnom Banatu povremeno pojačan.

Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 18°C na jugu do 22°C u centralnim i severnim predelima. Uveče na jugozapadu i jugu Srbije kiša. Temperatura u 22h od 11°C do 15°C.

U Beogradu danas sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom za kratkotrajnu kišu popodne. Vetar umeren jugoistočni.

Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 15°C.

Vreme narednih dana:

U utorak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka koji može usloviti pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova na zapadu i jugu Srbije. U ostalim krajevima uglavnom suvo. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 7°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 18°C do 23°C.

Od srede toplije sa manje šanse za kišu.