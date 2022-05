STIŽE ZAHLAĐENJE - UŽIVAJTE U SUNCU DOK GA IMA! Naš poznati meteorolog najavljuje PREOKRET, EVO I KADA

Spremite kišobrane.

Ovih dana nas je tokom prvomajskih i uskršnjih praznika poslužilo sunčano vreme, u skladu sa godišnjim dobom, te smo imali temperature i iznad 20 stepeni Celzijusa.

Međutim, kako je u najnovijoj prognozi najavio meteorolog Marko Čubrilo, nedelju pred nama i te kako treba da iskoristimo, jer nas već krajem iste očekuje temperaturni preokret.

Kako je meteorolog napisao na svom Fejsbuk profilu, danas nas nad većim delom regiona očekuje oblačno vreme uz pojave sunca, te će uglavnom biti suvo. Ipak, nad većim delom Srbije, osim dela Vojvodine, biće mogući pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegde, navodi, mogu biti jako snažni i sa pojavom grada. Temperatura koja se očekuje je maksimum 21 stepen.

Za utorak, sredu i četvrtak meteorolog prognozira pretežno suvo, i netipično, majsko vreme, uz to da će padavina biti moguće samo drugog dana nedelje, dok će sreda i četvrtak biti, ističe on, pretežno suvi. Temperatura će ići i do 27 stepena u ovom periodu nedelje.

Zahlađenje nakon 5. maja

Nakon suvog i mirnog perioda, u petak nas, prognozira Čubrilo, očekuje jača destabilizacija atmosfere uz pojavu grmljavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda nad većim delom našeg regiona, te će, ukoliko su merenja precizna, tada doći do jačih zahlađenja.

Veći preokret može doći, navodi Čubrilo, oko 5. maja kada će na kratko biti toplije, nakon čega će uslediti novo pogoršanje uz pljuskove i zahlađenje.

Ostatak maja, odnosno sredina tog meseca doneće sa sobom topliju vazdušnu masu, koja bi išla i do, ističe meteorolog, 30 stepena Celzijusa.