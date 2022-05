BRUKA NA SRPSKOJ SVADBI! Svi gosti plakali kao kiša zbog MLADOŽENJE: Razlog će vas ŠOKIRATI! Bilo kao na SAHRANI!

Sezona svadbi je počela, a na društvenim mrežama svakodnevno možemo da pročitamo objave ljudi koji sa svojim pratiocima dele situacije i dešavanja sa venčanja. Neretko svadbeno veselje može da postane i veoma tužno.

Naime, na tviteru se pojavio tvit u kome je jedna žena, koja je bila na svadbi druga svog sina, opisala šta se dešavalo na tom venčanju.

- Malopre smo se vratili sa jednog venčanja, sinov dobar drug se ženi. Isplakah se. Bože me oprosti kao na sahrani. Niko mu nije došao, ni majka, ni otac, on kao siroče. Posvađali se par dana pre svadbe, ali da li je to način? Pa to ti je sin jedinac, baci ponos pod noge. Sebičnjaci - napisala je ona na tviteru.

Ova objava je veoma brzo pokrenula lavinu komentara i polemiku među njenim pratiocima.

- S roditeljima je najvažnija jedna stvar - isterati svoje i ne popuštati - piše u jednom komentaru:

- Meni se sin venčava 19. juna i zgrozio sam se kada sam ovo pročitao, kakvi su to ljudi - pitao se jedan korisnik ove mreže.

Žena koja je objavila tvit dodala je i da su ljudi sebični te i da ih poznaje dobro jer je sa njegovom majkom radila 30 godina.

- Toliko ga je volela i pazila. Rodila ga sa 36. Otac je samo prolaznik u njihovom životu i da mu ona okrene leđa. Verujte mi i da sada plačem. Moj sin ima skoro 30 godina i ne mogu to da shvatim - dodala je ona.

- Tvrdoglavi su svi, ali ipak majku krivim. Ja to sebi ne bih dozvolila nikad. Taj dan je mogla oprostiti. Posle su mogli raspraviti - navodi se u jednom od komentara:

- Kakva bruka za roditelje. Nadam se da je bar došla bliža rodbina i prijatelji.

- Nema nikog, sa ujakom ne pričaju. čudna porodica, ali dečko je fin - odgovorila je žena koja je bila na tužnoj svadbi.

- Svega ima u porodici niko ne može da zna kako deca umeju da ujedu majku za srce. Sve što moja generacija nije ni pomislila, a ne rekla roditelju, sada je to kao dobar dan - smatra jedna korisnica.

- Nema opravdanja za to. Nesuglasice ostaviti za drugi dan. Taj dan biti prisutan i radovati se. Nema roditelj pravo da se naljuti na dete, a on ga vaspitao.

- Nadao se do zadnjeg da će doći. Skoro cela sala je plakala, on se držao, ali nije mu bilo lako - istakla je žena koja je objavila tvit.