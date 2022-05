DANAS MOGUĆA KIŠA: U ovim delovima Srbije spremite kišobrane, promenljivo vreme i narednih dana

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 22 stepena Celzijusa.

U Srbiji danas sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka koji će usloviti pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najveće šansa za kišu je na zapadu i jugu Srbije. U ostalim krajevima je manja šansa da iznenadi kratkotrajna kiša, a na severu će biti više sunčanih časova. Vetar slab do umeren jugoistočni.

Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 17°C na jugu do 22°C u severnim i zapadnim predelima. Temperatura u 22h od 11°C do 15°C.

U Beogradu sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 15°C.

Vreme narednih dana:

U sredu i četvrrtak pretežno sunčano i toplije uz slab prolazni dnevni razvoj oblaka. U četvrtak kasnije popodne razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova samo na zapadu i jugu Srbije. Vetar slab jugoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale.

U petak razvoj prolazne oblačnosti sa češćom pojavom kiše i pljuskova u centralnim i južnim predelima uz niže temperature tokom dana. Na severu razvedravanje u toku prepodneva, a tokom dana pretežno sunčano. Za vikend u svim predelima pretežno suvo uz razvoj slabe do umerene oblačnosti i manju šansu za pojavu slabe kratkotrajne kiše.