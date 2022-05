PLATE ZA RADNIKE NA KRUZERIMA I DO 4.000 EVRA Najtraženiji kuvari, ali posla ima i za muzičare

Korona kriza usidrila je u protekle dve godine mnoge brodove, a to je uticalo i na ponudu poslova na kruzerima, koji su izvor prihoda za dobar deo ljudi u Srbiji.

Kada je započela pandemija, mnoge kompanije su pomerile sezonu ili je u potpunosti obustavile, shodno tadašnjim merama i uslovima koji nisu dozvoljavali plovidbu. Prošle godine su polako počele da se vraćaju u posao, ali u znatno smanjenom kapacitetu. Sada se, kako najavljuju u agencijama koje se bave zapošljavanjem kandidata, rad na brodovima vraća u regularan tok, pa se očekuje da će ovogodišnja sezona biti vrlo uspešna, a samim tim i potreba za radnicima veća, piše Euronews.

Rad na kruzerima primamljiv je mnogim ljudima iz Srbije, a postoje dve opcije - angažman na rečnom brodu, što podrazumeva blizinu kuće, jer se putuje po Evropi, zbog čega se sve više kandidata odlučuje upravo za ovu varijantu, dok kao prednost prekookeanskih brodova kandidati izdvajaju činjenicu da se obilaze udaljene destinacije, koje su mnogima zanimljivije.

Plata od 2.000 do 4.000 evra

Dragan Živković iz jedne agencije za zapošljavanje na brodovima kaže za Euronews Srbija da kompanije traže pojačanje i da je mnogo pozicija i dalje otvoreno.

"Zbog primamljive plate koja je u rasponu od 2.000 do 4.000 evra, a može biti i veća i mogućnosti putovanja Evropom dok se stiče jedinstveno iskustvo i uživa u pozitivnom radnom okruženju, naši ljudi se neretko odlučuju za rad na rečnom brodu. Profil prosečnog radnika je osoba koja je timski igrač, komunikativna, vedrog duha i voli da putuje. Uglavnom su to profesionalci iz polja ugotiteljstva ili turizma, u kasnim dvadesetim ili ranim tridesetim godinama, sa prethodnim iskustvom na kopnu na poziciji za koju apliciraju, a to su kuvari, konobari, barmeni, menadžeri restorana, sobarice, menadžeri hotela”, navodi Živković.

Zaposlenima je obezbeđen smeštaj i hrana dok traje ugovor, životno osiguranje, plaćeni odmor svaka dva meseca, pa u agencijama tvrde da su njihovi mesečni troškovi dok traje ugovor svedeni na minimum.

"Sve kompanije najveću potražnju imaju za kuvarima svih profila – od asistenta, junior kuvara, chef de partie, sous chef do executive chef. Zapošljavamo sobare i sobarice, barmene i barmenke, bar menadžere, SPA osoblje, fitnes trenere pa neretko i muzičare", piše Euronws.

U pitanju su uglavnom sezonski poslovi, što znači da se radi najčešće od marta do decembra, a ako kompanija ima i zimsku sezonu, ugovori uglavnom traju do januara. Kruzeri plove evropskim rekama, najčešće Rajnom, Majnom i Dunavom, ali i Senom i Dourom, a tačna ruta zavisi od broda. To je za mnoge mlade prilika da vide gradove koji se nalaze na obalama ovih reka, ali u agencijama kažu da ni za starije kandidate godine nisu prepreka za ovu vrstu posla.

"Bitno je imati u vidu da su u pitanju nekad i fizički zahtevniji poslovi koji podrazumevaju dugotrajno stajanje, pa se zbog toga prijavljuju mahom mladi. Medjutim, ukoliko se kandidat oseća spremno i sposobno za rad, može bez problema da aplicira i ako je srednjih godina. Svakako su za više menadžerske pozicije dobrodošle prijave kandidata sa dugogodišnjim iskustvom koji mogu imati i više od 50 godina", objašnjava Živković.

On napominje da je sezonski rad intenzivan, ali da se mnogo toga i dobije za uzvrat. Između ostalog, i kratka rotacija na svaka dva meseca, koja podrazumeva plaćeni odmor od dve nedelje u kompanijama sa švajcarskim ugovorom, koje posle pet godina rada obezbeđuju švajcarsku penziju.

Koje uslove kandidati moraju da ispune?

Osnovni uslov za rad na brodu je da je kandidat napunio 18 godina, da govori engleski ili nemački jezik i da ima minimalno prethodno radno iskustvo ili sertifikat spremnosti za rad na poziciji za koju se prijavljuje.

"Diplome se traže kuvarima, SPA osoblju, fitnes trenerima. Naravno, bitni su i spremnost na rad u timu i multikulturalnom okruženju. Poslednjih godina, zbog porasta turista sa nemačkog govornog područja na rečnim kruzerima, svako ko govori jezik i ima iskustva kao hotel direktor, menadžer restorana, recepcionar ili konobar, odmah će naći posao. Imperativ u procesu selekcije je da procenimo kandidata koji je timski igrač, voljan da radi i napreduje", navodi Živković.

Nivo poznavanja jezika koji se zahteva zavisi od toga da li se aplicira za poziciju koja podrazumeva direktnu komunikaciju sa gostima, pa je tako najveće znanje traži od onih koji konkurišu za pozicije kao što su recepcija, hotel menadžer, konobar, barmen, a niže znanje jezika potrebno je za kuvare, poslastičare ili sobare.

Pre pandemije bilo je potrebno da kandidat ima minimum dve godine iskustva na poziciji za koju se aplicira, dok su sada kompanije mnogo otvorenije da zaposle mlade profesionalce na početku karijere koje će oni sami obučiti kroz trening programe. U agencijama tvrde da su velike mogućnosti napretka na brodu, jer postoje interni programi obuka i da su mnogi kandidati koji su otišli kao asistenti nakon nekoliko sezona prerasli u vrsne menadžere.

"S obzirom da bi prethodno angažovanje u hotelijerstvu moglo da otvori vrata ka radu na rečnim i okenaskim kompanijama, kandidati bez radnog iskustva najčešće budu regrutovani za sezonski rad na hrvatskom ili grčkom primorju, a nakon što steknu potrebno znanje i veštine, budu selektovani za rad na brodu. Takođe, a pogotovo nakon pandemije, i same kompanije sve vise nude trening programe za pozicije koje su im najpotrebnije. Tako trenutno zainteresovani kuvari se mogu prijaviti i radom steći austrijsku diplomu kuvara", kaže Živković.