OVA DEVOJČICA IZ SRBIJE JE UBIJENA U AUŠVICU: Imala je samo 3 godine kad su je poslali u gasnu komoru - NJENA FOTOGRAFIJA KIDA DUŠU! (FOTO)

Aušvic Memorial je na svom Tviter profilu objavio fotografiju Eve Fridman, devojčice iz Kanjiže, koja je ubijena u Aušvicu samo zato što je bila Jevrejka.

- Na današnji dan 2. maja 1941. godine u Kanjiži rođena je jugoslovenska Jevrejka Eva Fridman. U junu 1944. deportovana je u Aušvic i ubijena u gasnoj komori. Imala je 3 godine... Bila je ljupka i njeno srce je bilo čisto, ali je ubijena jer je rođena Jevrejka - navodi se u znak sećanja.

2 May 1941 | A Yugoslavian Jewish girl, Eva Friedman, was born in Kanjiža (today in Serbia).



In June 1944 she was deported to #Auschwitz and murdered in a gas chamber. pic.twitter.com/El33YTmNQ7