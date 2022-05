U SRBIJI JE DANAS LAKŠE ABORTIRATI, NEGO REGISTROVATI AUTO! Šok podatak: Najčešća kontracepcija - PREKID TRUDNOĆE

U 13 država su već izglasani zakoni koji će automatski zabraniti abortus.

Milioni žena u Americi mogli bi uskoro da ostanu bez zakonskog prava na prekid trudnoće, sudeći po procurelim spisima Vrhovnog suda. U 13 država su već izglasani zakoni koji će automatski zabraniti abortus, ako ovog leta Vrhovni sud donese odluku koja to omogućuje.

Ginekolog doktor Vanja Milošević i advokatica Ana Selak govorili su o zakonu koji bi regulisao abortus i u Srbiji.

Dr Milošević je istakao da je, zbog slabe edukacije u Srbiji, abortus najčešći vid kontracepcije.

Advokatica Ana Selak navela je da abortus nije nikakvo ljudsko pravo, kao i da bi trebalo u Srbiji otvoriti javnu raspravu o ovoj temi.

- Ne postoji pravna diskusija da se ograniči ili smanji prekid trudnoće. Nemam ništa protiv toga da abortus bude zabranjen, ali abortus nije ljudsko pravo. Pravo na rađanje jeste, pravo na abortus nije. Ako gledamo šta je pretežni interes, ako je interes da se smanji bela kuga, onda to treba regulisati zakon - kaže Ana Selak.

Vanja Milošević je istakao da je abortus jedina metoda u medicini u kome vi nešto što je vitalno i zdravo otklanjate.

- Ako ta žena veruje meni da sam tu da joj pomognem kada ima problem, kako da mi ne veruje da to jedan ogroman i vrlo komplikovan proces koji vodi u sterilitet. Komplikovanije je u Srbiji registrovati auto nego da odete na prekid trudnoće. Vi nemate skoro nikakav ozbiljan razgovor sa ginekologom. Većina žena mi kaže da, da su imalo jedan temeljan razgovor i dug, ne bi se odučile na to. Ovo je muško pitanje, ako žena ima podršku, pre svega moralnu, od strane svog muškarca, ona se neće odučiti na to - kaže dr Milošević.

Selak je zaključila da nas ništa ne koči da donesemo neke akte koje bi ograničile abortus, jer je užasno da se u jednom emancipovanom društu abortus smatra najčešćim oblikom kontracepcije.