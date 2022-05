REŠENA DILEMA: Evo da li će oni koji su nakon isplate prvih 100 evra napunili 30 godina DOBITI POMOĆ U JUNU

Svi mladi koji su početkom februara već dobili po 100 evra novčane podrške, neće ponovo morati da se prijavljuju, jer će im ona biti automatski isplaćena.

Ipak, ostaje dilema šta je sa onima koji su u međuvremenu, do početka isplate drugog kruga pomoći, za koji je prijava od 16 do 31. maja, napunili 30 godina. Ima li drugog kruga isplate pomoći za njih? Iz Ministarstva finansija kažu da pravo i na drugi krug pomoći imaju oni koji su do kraja prijavljivanja napunili 30 godina.

Dakle, mladi koji su već dobili 100 evra, za novu rundu ove pomoći neće morati da se prijavljuju - dobiće je ponovo automatski, bez obzira ako su u međuvremenu napunili 30 godina.

Takođe, pravo na ovaj iznos stiču i mladi koji 16 godina napune do tog roka.

Podsetimo, početak isplate dodatne pomoći od 100 evra najavljena je za prve dane juna.

Svi oni koji su se prijavili za isplatu novčane pomoći, u junu će dobiti 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu predloženih zakonskih izmena.

Vlada Republike Srbije, za "drugi krug" državne pomoći od 100 evra, baš kao i za prvi, novac namenjuje mladima od 16 do navršenih 29 godina.