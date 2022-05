NAJNOVIJA VEST: MISTERIOZNI HEPATITIS STIGAO U SRBIJU?! Sumnja se da je jedno dete zaraženo

Dete je primljeno u beogradsku bolnicu.

U Srbiji se ispituje jedan slučaj kod deteta za koji se sumnja da ima akutni hepatitis nepoznatog porekla, odnosno bolest jetre najverovatnje izazvanu adenovirusom, koji je dijagnostikovan kod dece predškolskog i školskog uzrasta, u više od 20 zemalja.

Sumnja se da je ovim oboleljenjem jetre zaraženo dete koje je smešteno u beogradskoj bolnici. Lekari trenutno rade ispitivanje kako bi ustanovili da li je zaista reč o adenovirusu koji se najpre pojavio u Velikoj Britaniji, gde ga je najviše, zatim u Irskoj, SAD, Izraelu, Holandiji, Španiji, Danskoj, Italiji, Norveškoj, Francuskoj, Belgiji, Rumuniji, Japanu, Kanadi....

Profesor dr Dragan Delić, gastroentererohepatolog rekao je prošle nedelje da se radi o akutnom novonastalom oštećenju jetre, akutnom hepatitisu nepoznate etilogije odnosno nepoznatog uzročnika.

Iza ove bolesti nepoznatog uzročnika, kako profesor objašnjava, najverovatnije stoji neki infektivni agens, a prvi rezultati ukazuju da se radi o adenovirusu serotip 41.

- Prvi rezultati govore da je to možda adenovirus, pošto se radi o predškolskoj i školskoj deci i da je to serotip 41. Adenovirusa ima 49 serotipova, takođe, adenovirus može da da dosta šarenu kliničku sliku - od upale ždrela, faringitisa, upale konjuktiva, konjuktivitis, menigitis, encefalitis, upalu mozga, upalu pluća, gastrointeralne probleme, povraćanje, proliv... . Ako je tačno da je adenovirus, onda to može da znači da je kod njega došlo do promena, pa daje kliničku sliku akutnog oštećenja jetre adenovirusnom infekcijom. Ali, ponavljam, to treba da se potvrdi. Sada stupaju na snagu epidemiolozi da vide te puteve širenja, i naravno virusolozi, molekularni biolozi da dokažu infektvni agens, ako je infektivni agens - objašnjava prof. Delić.

Kaže da nema razloga da se diže panika, ali da se treba primenjivati mere prevencije - ličnu i kolektivnu higijenu.

- Nije to ništa novo za nas koji se bavimo hepatologijom i infektologijom. Ja sam svake godine u mom odeljenju među onima koji su imali akutni hepatitis, imali od 6 do 8 odsto onih koji su bili bolesnici sa nepoznatim oštećenjem jetre. Dakle, ne treba dramatizovati - napominje on i objašnjava koji su simptomi i kako se prenosi:

- Adenovirus se prenosi kapljičnim putem i putem kontakta. Vrlo retko može tokom leta, recimo u bazenima, u vodi, ali se pre svega prenosi kapljičnim putem. To je bolest, pre svega, dečijeg uzrasta, mlađeg uzrasta. Manifestuje se faringokonjuktivnom groznicom - upalom ždrela i konjuktive odnosno vežnjače su upaljene - kaže prof. Delić.