Na današnji dan 1999. godine poginuo je potpukovnik Milenko Pavlović ((1959-1999), pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačko-avijacijskog puka. Njegov sin Nemanja ponosno čuva sećanje na oca.

- Od oca sam dobio sve, iako sam samo 9 godina živeo sa njim. Neki ljudi budu ceo život sa roditeljima, do starosti a ne dobiju ništa od njih u pogledu vaspitanja - započeo je prisećanje Nemanja koji sada ima 31 godinu.

Milenkov podvig otišao je u večnost. Pavlović je izvukao mlađeg kolegu iz kokpita aviona MIG-29 uz reči "Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću", a onda je sam krenuo u odbranu otadžbine. Njegov avion pogodile su tri NATO rakete oko 12.45, baš u trenucima kada je leteo iznad rodnog Gornjeg Crnjiljeva u blizini Valjeva. Prvobitno se mislilo da je oboren neprijateljski avion, dok se nije ispostavilo da je u pitanju srpski MIG. Milenko je sa druge strane imao 16 neprijatelskih aviona. Sukobio se sa neprijateljem u borbi za koju je znao da će biti izgubljena. Odolevao je njihovim napadima dvanaest minuta, a onda je saopštio kolegama preko radija samo dve reči: "Imaju me...".

In memory of the Hero of the Pilot Milenko Pavlović, who lost his life on this day in 1999 in the sky above #Valjevo, defending the sky above #Serbia from #NATO planes.



Glory to the Hero!

Long live #Serbia! 🇷🇸🎖️ pic.twitter.com/0Rwl34BQfH