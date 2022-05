LOŠA VEST ZA STUDENTE: Pet fakulteta poskupelo, za jedan vam treba 5 MINIMALACA GODIŠNJE - DETALJAN CENOVNIK

Ruku na srce, od njih pet koji su poskupeli, tri već dugo važe za najjeftinije i u odnosu na ostale fakultete može se reći da su skromniji.

Nakon što su poskupele namirnice i gorivo, stigla je još jedna vest o podizanju cena. Ovoga puta - na fakultetima u Beogradu.

Od njih pet koji su poskupeli, tri već dugo važe za najjeftinije i u odnosu na ostale fakultete može se reći da su skromniji.

To su Rudarsko-geološki fakultet koji je cenu školarine podigao sa 57.000 na 66.000 dinara, zatim Tehnološko-metalurški (TMF) sa 66.000 na 75.000 dinara i Biološki sa 80.000 na 90.000 dinara.

Preostala dva fakulteta koja su podigla cenu školarina važe za najpopularnije, ali i skuplje, pa je moguće da je na to uticao zakon ponude i potražnje. Tako je Ekonomski podigao cenu školarine od 97.175 do 127.863 dinara, a ranije je iznosila od 92.022 do 121.082 dinara, dok je FON podigao cenu sa 138.000 na 145.500 dinara.

Arhitektonski fakultet i dalje važi za najskuplji, a školarina iznosi koliko i sedam minimalaca u Srbiji.

Ovo su cene na ostalim fakultetima u Beogradu:

Arhitektonski fakultet - 240.000 dinara

Geografski fakultet - 86.000 dinara

Građevinski fakultet - 100.000 dinara

ETF - od 108.000 do 243.500 dinara

Matematički fakultet - od 135.000 do 141.000 dinara

Mašinski fakultet - od 72.000 dinara do 180.000 dinara

Medicinski fakultet - 126.600 dinara

Poljoprivredni fakultet - 90.000 dinara

Pravni fakultet - 99.000 dinara

Pravoslavni bogoslovski fakultet - 105.000 dinara

Saobraćajni fakultet - 108.000 dinara

Stomatološki fakultet - 180.000 dinara

Tehnički fakultet u Boru - 50.000 dinara

Učiteljski fakultet - 102.000 dinara

Fakultet bezbednosti - 118.200 dinara

Fakultet veterinarske medicine - 120.000 dinara

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - 84.000 dinara

FPN - od 100.000-110.000 dinara

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - 148.500 dinara

Fakultet za bezbednost - 118.200 dinara

Farmaceutski faultet - 145.000 dinara

Fizički fakultet - 60.000 dinara

Filozofski fakultet - 118.538 dinara

Filološki fakultet - 119.000 dinara

Hemijski fakultet - 102.000 dinara

Šumarski fakultet - 72.000 dinara

Univerzitet u Beogradu inače je raspisao konkurs za upis studenata na programe svih vrsta i nivoa studija na Univerzitetu, koji će se upisivati u školskoj 2022/23. godini.

Fakulteti su u konkursu naveli svoje predloge budžetskih upisnih kvota koje Vlada Srbije tek treba da odobri.