MLADIĆ IZ VRANJA PRONAŠAO NOVČANIK PUN PARA I VRATIO GA: Ni trenutak nisam imao dilemu da treba da pronađem vlasnika!

Mladi Vranjanac D. Č. pronašao je na autobuskoj stanici novčanik u kome je bilo dvadesetak hiljada dinara i lična karta i ubrzo uspeo da pronađe vremešnog vlasnika i planinskog kraja Vranja Poljanice i vratio mu novčanik.

Ovaj student Fakulteta za diplomatiju i bezbednost kaže za "Novosti" da nije imao jedne sekunde dilemu šta treba da uradi, već je samo želeo da što pre nađe vlasnika novčanika jer je video da je reč o starijem čoveku.

- Objavio sam na grupi na društvenim mrežama, ubrzo mi se javio čovek iz tog kraja i poslao mi kontakt. Ubrzo smo se ja i deka Stanojko našli, ja sam mu vratio novčanik. Insistirao je da mi da dve hiljade dinara, ja sam to odbio, ali on me je toliko molio da mi je bilo neprijatno, pa sam prihvatio. Ja sam tako vaspitan i mnogo se radujem što sam eto igrom slučaja našao novčanik i vratio ga čoveku kome znači svaki dinar – kaže mladi D.



Vremešni Stanojko Antić (83) iz Golemog sela nije mogao da veruje da mu se preko zajedničkog prijatelja javio mladić koji mu je vratio novčanik. Kaže da mu je vratio veru u to da postoje dobri ljudi.

