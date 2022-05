PRIČA SESTARA IZ JUGOSLAVIJE DIGLA SVET NA NOGE: Tražimo Amerikanku koja nam je pomogla 1999, dala nam 100 dolara i zlatne minđuše (VIDEO)

Priča dve devojke, koje su kao male bežale od bombardovanja 1999. iz Jugoslavije, i koje su decenijama tražile Amerikanku koja im je pomogla tako što im je poklonila 100 dolara i zlatne minđuše, podigla je svet na noge.

Nakon toliko godina, one su konačno uspele da je pronađu, a za vikend je organizovan i emotivan zum poziv između njih.

- Zdravo lepe dame - srećno je rekla Trejsi Pek, a ništa manje uzbuđenja nije bilo ni sa druge strane ekrana. One su rekle da je razgovor trajao oko sat vremena i da je protekao savršeno.

I and countless other people re-tweeted this appeal by two former refugee girls on April 26, six days ago. https://t.co/aWEjBIQv5V And through the wonders of the modern internet, these people have been re-united! https://t.co/DpsUcj0OdI #FindTracy #HappyEnding

Radosno i vrlo emotivno onlajn druženje, koje je organizovano u nedelju, ponovo je spojilo Trejsi sa Ajdom Zejn i njenom sestrom Vanjom Kontino, sa kojima se sasvim slučajno prvi put srela 31. maja 1999. godine. Trejsi je na letu iz Amsterdama za Mineapolis upoznala dve tinejdžerke koje su u toku NATO agresije iz Jugoslavije bežale u SAD.

Kada su joj devojke, koje su tada imale 12 i 17 godina, ispričale da su morale da se odvoje od svojih roditelja, Pek se sažalila nad njihovom tužnom pričom, a onda je odlučila da im da kovertu uz obećanje da je neće otvoriti dok ne izađu iz aviona.

Trejsi je u kovertu stavila novčanicu od 100 dolara, njene zlatne minđuše i ohrabrujuću poruku.

- Žao mi je što je rat u vašoj zemlji izazvalo toliko problema vašoj porodici. Nadam se da će vaš boravak u SAD biti siguran i srećan za vas. Dobrodošle u Ameriku. Molim vas, neka vam ovo pomogne, vaša prijateljica iz aviona - pisalo je u kratkoj poruci.

We asked the world to help #FindTracy and an @cnn article combined with the video work of @_helloimalexv and the social media network of the refugee community to help @aydazugay finally meet Tracy this past weekend! ❤️ https://t.co/Qsq3DXCNOD

Godinama nakon što se rat završio, Ajda je snimila video koji je organizacija koja pomaže izbeglicama objavila na svom Tviter nalogu.

- Želim da pronađem Trejsi i zahvalim joj se na njenoj velikodušnosti, na ljubaznosti i empatiji. Možete li da mi pomognete da je pronađem - rekla je Ida u pomenutom videu.

Ona je u videu pomenula da njena "dobra vila" verovatno živi u Minesoti i da jako dobro igra tenis. Pomenuti tvit stigao je i do Trejsine ćerke Ešli, koja je odmah prepoznala rukopis svoje majke.

- Tražite moju mamu Trejsi Pek. Njen rukopis je prepoznatljiv. Seća vas se sa leta - napisala je Ešli u komentarima ispod videa.

Trejsi je bila šokirana kada je videla da je devojke traže. Zamolila je ćerku da joj pomogne da kontaktira CNN. Kada su novinari utvrdili da se zaista radi o njoj, odlučili su da ih zajedno kontaktiraju.

- Preplavljena sam srećom - rekla je Trejsi.

I am so thankful to many people across the world who sent messages with clues and ideas that led us to #FindTracy! It's been an honor to also read about each of your journeys for those that wrote to me, and I am so overwhelmed and inspired by those that want to #BeAWelcomer too! https://t.co/B5z5T8PjFm