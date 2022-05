DNEVNO 300 KAZNI ZA PREBRZU VOŽNJU: Načelnik Uprave saobraćajne policije u Beogradu o rezultatima pojačane kontrole

Pune ruke posla tokom proteklih uskršnjih i prvomajskih praznika imali su pripadnici beogradske Saobraćajne policije, koji su bili u pojačanoj kontroli od 21. aprila do 3. maja, na putevima širom glavnog grada.

Za to vreme, otkrili su 519 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, 13 je bilo za volanom posle korišćenja psihoaktivnih supstanci, a čak 3.055 platiće kaznu zbog prekoračene brzine. Sigurnosni pojas zaboravilo je da veže 1.352 ljudi, a 487 šofera istovremeno su telefonirali i upravljali automobilima.

Iako ove brojke nisu zanemarljive, stanje bezbednosti saobraćaja na teritoriji srpske prestonice bolje je u odnosu na isti period prošle godine. Kako nam je rekao major policije i načelnik Uprave saobraćajne policije u PU Beograd Zlatko Belencan, sve je više onih koji voze pod dejstvom neke droge. Zahvaljujući modernim uređajima koje je MUP nabavio, saobraćajna patrola za samo nekoliko minuta sazna da li je zaustavljeni vozač pozitivan na neku psihoaktivnu supstancu i koji od opijata je koristio.

- Za vreme neradnih dana, bilo je ljudi koji su vozili i pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci - objašnjava, za "Novosti", načelnik Belencan. - Pre nekoliko dana, na teritoriji Voždovca kolege su za volanom zatekle čoveka koji je bio pozitivan na drogu, pod dejstvom alkohola i sa falsifikovanom vozačkom dozvolom, koju je negde kupio jer je nikad nije ni imao! On je procesuiran u skladu sa važećim propisima, a zbog falsifikata u ovaj slučaj uključila se i kriminalistička policija. Obaveza vozača je da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance prilikom svake kontrole. To je vrlo jednostavno, onaj kog zaustavimo za volanom dobije pipetu, da u svojim ustima skuplja pljuvačku, nekih desetak sekundi. Tako se uzima bris, pipeta se stavi u uređaj koji očita rezultate za nekoliko minuta. Taj aparat prepoznaje i vrste droge. Ako neko odbije ovo testiranje, biće zadržan i odveden sudiji za prekršaje. Bilo je i onih koji istovremeno budu pozitivni na nekoliko vrsta droga. Eto, na primer na Novom Beogradu krajem aprila otkrili smo sugrađanina koji je vozio a bio je negativan samo na jednu supstancu.

Naš sagovornik kaže da u ovakvim situacijama apeli ne pomažu, već jedino strože sankcije, što će i MUP da predloži za novi Zakon o bezbednosti saobraćaja.

Od početka godine, kaže Belencan, saobraćaj u Beogradu odneo je 28 života, više nego lane u istom periodu. Čak osam ljudi od januara stradalo je u Obrenovcu, a nesreća je bilo u Lazarevcu, Grockoj... Mali je broj onih koji stradaju u nekoj od centralnih gradskih opština.

- Na to utiču nebezbedno i nepropisno učestvovanje u saobraćaju. Na primer, prekoračenje brzine je prekršaj ali ne mora da bude nebezbedno ako neko pređe određeni deo puta brže, a da nije ugrozio nikog. Recimo, vozio je 65 u naselju gde je dozvoljeno 50, ali je bezbedno prošao tu deonicu. A može se desiti da je brzina po propisu i da izazove saobraćajnu nezgodu. Čovek je dominantan faktor u narušavanju bezbednosti saobraćaja. Tu su još i loša procena situacije, odstojanje, neprilagođavanje kretanja pešacima i drugim vozilima.

Pešaci više stradaju u ruralnim delovima grada, pogotovo tamo gde nema trotoara, ako nose tamnu odeću, hodaju pored neosvetljenog puta... Belencan kaže da pešaci često pomisle da su u prednosti u odnosu na vozače, naglo izađu na kolovoz i stradaju.

U centru Beograda, saobraćajci se najviše bave nepropisnim parkiranjem na mestima gde se ometa protočnost i ugrožava bezbednost.

- Ako govorimo o potezu od Slavije do Trga republike, to su pešaci, koji izađu iz gradskog prevoza kod "Moskve" i pretrčavaju na drugu stranu, neće da idu podzemnim prolazom jer im je lakše da prave prekršaj i prelaze šest traka. Veliki problem su i vozači koji razgovaraju telefonom, to ne samo da je zabranjeno, nego je i nebezbedno. Telefon odvlači pažnju i smanjuje prisustvo u stvarnosti, sagovornikove reči uvek izazivaju neku reakciju šofera, od lupanja po volanu do gestikulacije i mahanja rukama.

Načelnik Belencan zaključuje da nije problem u svesti nego u negativnom stavu kako oko telefona, tako i oko kacige, brzine, pojasa, prelaska na crveno...

- Život nema cenu, treba da vodimo računa kako postupamo u saobraćaju, bilo da smo vozači ili pešaci.

Mole učesnike u saobraćaju da poštuju propise, bez obzira na to da li su to vozači radnih ili zemljoradničkih mašina ili oni koji se prevoze s njima. Neosvetljene mašine i traktori mogu da izazovu saobraćajne nezgode, kao i upravljanje pod dejstvom alkohola. Bez obzira na to što se radi o traktorima, njima mogu upravljati samo oni koji imaju neophodne dozvole a ne maloletnici, što je takođe čest slučaj - poručuje Belencan.



Kako ističe Belencan, oni koji su već kažnjavani zbog nepoštovanja zakona i bahatog ponašanja na putu, najčešće ponavljaju isto ili čak opasnije delo.

- Imali smo ekstreman slučaj pre nekoliko dana. Otac je imao 1,97 promila alkohola u krvi i vozio je desetogodišnje dete. Starateljstvo nad mališanom ima baka koja je u inostranstvu, majka ga ne prihvata, a otac u tom stanju mora da bude zadržan. I gde to dete da provede tih 12 sati dok je otac u policiji? Centar za socijalni rad nema takvu ustanovu gde bi smestila maloletnika za to vreme. To je veoma neodgovorno ponašanje roditelja.

