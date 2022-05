POLJOPRIVREDNIKE BRINE MOGUĆA SUŠA: Na severu Banata zabeležena svega 82 milimetra padavina po metru kvadratnom

Tokom prva četiri meseca ove godine, na severu Banata zabeležena su svega 82 milimetra padavina po metru kvadratnom, što je uticalo na trenutno stanje pšenice, pa se već sada može govoriti o smanjenju ovogodišnjih prinosa. U kikindskom ataru je pod tom poljoprivrednom kulturom blizu 14.000 hektara, a ratari naglašavaju da će u fazi klasanja žita svaka majska kiša biti - zlata vredna.

Manjak padavina u prvom kvartalu ove godine poremetio je planove za prolećnu setvu, a značajno je uticao i na ozime useve. Već sada su vidljive posledice nedostatka vlage u zemljištu po buduće prinose pšenice.

- Palo je svega 82 milimetra u proseku na teritoriji Kikinde i to, praktično u 20 kišnih dana. To znači da smo imali svega 3 do 4 efektivnih padavina preko 5 milimetara. Shodno tome, i stanje pšenice je prilično loše, skromno. Već sada se može pretpostaviti da će prinos biti značajno smanjen, da ne kažem polovičan u odnosu ne prethodne godine - rekao je Zoran Simić iz PSS Kikinda.

Prva ozbiljnija kiša u ruskoselskom ataru zabeležena je tek krajem aprila i, kako kaže Boško Dobranić, poljoprivrednik iz tog mesta, bila je u spas u poslednji čas.

- Pšenici je kiša kasnila, možda i dve nedelje, ali ipak će malo popraviti stanje, u zavisnosti kako je ko uradio, koliko je uspeo i koliko je ko mogao novca da uloži u pšenicu. To će se odraziti, naravno i na prinos. Šarena je pšenica, ima i prilično dobrih , ima i onih koje su dosta slabije - rekao je Boško Dobranić, poljoprivrednik iz Ruskog Sela.

Primena konkretnih agro - tehničkih mera u fazi neposredno pre i tokom klasanja pšenice, ima smisla samo ukoliko bi u narednih 10-tak, 15 dana pala preko potrebna kiša.

- Onda bi trebalo uraditi i drugi tretman, gde bi se zaštitio klas. Na mom gazdinstvu to radimo svake, pa i ove godine, pripremili smo se za to. Ali, u slučaju suše, može se lako desiti da to bude i kontraefekat - dodao je Dobranić.

Godina, specifična po mnogo čemu, ima posebnu, specifičnu težinu i za kalkulacije poljoprivrednika. Troškovi poljoprivredne proizvodnje uvećani su za po nekoliko puta, a neizvesnost oko prinosa i cena žitarica - ostala je ista.

U kikindskom ataru je svake, pa i ove godine, blizu 14.000 hektara pod ozimim usevima, pre svega pšenicom. Standardno, na svega 10-tak procenata tih površina zasejan je ječam.

