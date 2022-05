SPREMITE SE NA VRUĆINE, TEMPERATURE SVE BLIŽE 30. PODELJKU: Evo do kada će se zadržati letnje vreme

Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni Celzijusa.

Danas promenljiva oblačnost koja dolazi sa severa može uzrokovati retku pojavu kratkotrajne kiše sa većom šansom u zapadnim predelima Srbije. U većini ostalim krajeva ostaje suvo.

Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 23°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 18°C.

U utorak par stepeni niža temperatura sa sunčanim periodima. Od srede sunčano i sve toplije u drugoj polovini sedmice uz maksimalne temperature blizu 30°C u četvrtak, petak i subotu.