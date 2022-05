SRAMNA KRAĐA NA ĐURĐEVDAN: Lopovi iz crkve ukrali mošti svetitelja, krst mrtvog dečaka i patrijarha Pavla - GDE ĆE VAM DUŠA?! (VIDEO)

Sve se izdešavalo na Đurđevdan, a jedan krst je prodat za 200 dinara.

U petak, na Đurđevdan, oskrnavljena je crkva u Kotežu, iz koje su muškarac i žena odneli mošti Svetog Petra Koriškog, i tri krsta iz oltara. Na sreću, mošti i dva krsta su vraćena, a crkva traga za još jednim krstom, koji je, kako saznajemo na pijaci u Kotežu prodat za 200 dinara.

Opljačkana je Crkva svetih apostola Petra i Pavla, a sve se izdešavalo oko 13.30 časova. Krađu su zabeležile i sigurnosne kamere, počinioci su pronađeni, ali ne i sve ukradene stvari.

Sveštenik Jovan Lučić objavio je ovu informarciju na stranici Udruženja građana Koteža. Objavio je i snimak same krađe:

- Zahvaljujući brzoj reakciji MUP-Borča sinoć oko 22 časa pronađeni su počinioci koji su neovlašćeno, nasilno ušli i oskrnavili oltar. Vraćena su dva krsta i što je najvažnije mošti Svetog Petra Koriškog. Jedan krst je prodat na pijaci u Kotežu. Molimo kupca da nam se javi da isti krst otkupimo - napisao je juče sveštenik. Snimak pogledajte klikom OVDE.

Dva ukradena krsta i mošti pronađeni su kod počinioca. Oni su, kako navodi izvor, odmah po saslušanju u policiji, pušteni na slobodu, a kako saznajemo, muškarac je preuzeo svu odgovornost za ovo delo.

Izvor navodi da su ukradene mošti neprocenjive vrednosti, kao i da sva tri krsta imaju neverovatnu pripadnost i uspomenu.

Jedan je, naime, krst upokojenog patrijarha Pavla, drugi je krst za pokoj duši malog Dušana iz Borče, koji je upao u mešalicu za hleb pre nekokoliko godina i stradao, a treći je poklon upravo svešteniku ove crkve.

- Oni nisu ni znali šta su krali. Najgore je što su ukrali delić moštiju Svetog Petra Koriškog, a to je neprocenjiva vrednost. Šta će nekome mošti? Takođe, svaki ukraden krst ima neverovatnu uspomenu. Jedan je kupio pre tri godine čovek čije je dete upalo u mešalicu za mešanje brašna. Mali Dušan. To je njegov otac kupio za pokoj duše malom Dušanu. Drugi krst je krst pokojnog patrijarha Pavla. Prota iz Koteža je dobio taj krst i on ga je ostavio crkvi za uspomenu. Prota se upokojio, sahranjen je u Hercegovini. Ova dva krsta su pronađena, a traga se za trećim, to je krst koji pripada svešteniku opljačkane crkve, a dobio ga je od brata čim je tu počeo da služi - navodi izvor:

I neko tako nešto proda za 200 dinara. Traga se za kupcima krsta.

Crkva je, inače, kako saznajemo, pomagala više puta i novčano, i u garderobi i hrani upravo osobama koje su je oskrnavile.

Takođe, kako saznajemo, nije prvi put da se svetinja apostola Petra i Pavla nađe na udaru. Dešavalo se to već deset puta.

- Nisu uzimane mošti i krtovi, ali obiju crkvu, naprave veliku štetu, biju skupa vrata, a uzmu 300 dinara ili 1.500 dinara - dodaje sagovornik.