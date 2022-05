METEO ALARM NA SNAZI U CELOJ SRBIJI: TOTALNI VREMENSKI OBRT! Danas nas očekuje KIŠA, a evo za kada su najavljene LETNJE TEMPERATURE

Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će više sunčanih intervala biti na severu zemlje.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni i zapadni, a jutarnja temperatura od 6 °C na jugu do 13 °C na severu. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 °C.

Na snazi na teritoriji cele zemlje biće žuti meteo alarm:

U Beogradu će u utorak biti promenljivo oblačno, popodne i uveče povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni, a jutarnja temperatura od 11 °C do 13 °C, najviša temperatura oko 24 °C.

Prema prognozi RHMZ vreme u našoj zemlji će početkom narednog perioda od sedam dana biti pretežno sunčano uz osetni porast dnevne temperature.

U sredu ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u petak i subotu nestabilnije, mestimično sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine.

Početkom naredne sedmice pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.