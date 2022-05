KO JE MISTERIOZNI SPORTISTA KOJI JE DAO POLA MILIONA EVRA ZA VUKANA? Ovako ga opisuje dečakova majka!

Još devet dana je ostalo do krajnjeg roka za prikupljanje sume od 2.5 miliona evra za malog Vukana Stoiljkovića koji boluje od ozloglašene spinalne mišićne atrofije. Kako su za Telegraf.rs rekli roditelji ovog preslatkog dečaka, akcija se odvija u punom jeku, te se nadaju da će novac biti skupljen na vreme.

- Od kako smo objavili da smo dobili termin iz bolnice, u prvom trenutku se mnogo ljudi javilo i akcija se ubrzala. Sad za vikend je malo usporeno sa uplatama, što je potpuno jasno, budući da je lepo vreme i ljudi provode slobodne dane sa svojim porodicama. Moramo da budemo optimistični i iskreno se nadamo da ćemo skupiti sav novac na vreme. Ne smemo da propustimo ovaj termin nikako, zato što bi sledeći mogao da bude tek za par meseci, a kod ove bolesti je ključno da se lek primi što pre. Zato u ovih nekoliko dana moramo da damo sve od sebe - rekla je Vukanova mama Ivana.

Velika polemika digla se u javnosti - ko je misteriozni srpski sportista koji je za Vukana donirao pola miliona evra? Roditelji su naglasili da neće otkrivati ime sportiste, jer poštuju njegovu želju da ostane anoniman, ali da je reč o čoveku velikog srca.

- Mnogo nam je pomogao sportista koji je uplatio novac i tako nam stvorio mogućnost da u tom trenutku kontaktiramo bolnicu. Nisam očekivala da će nam tako brzo dati tremin, bili smo u školu i mislili kako ćemo dalje. On nam je rekao da to radi iz srca, da mu nije potreban nikakav marketing. To je jedan izuzetan čovek, i van tog novca, koliko sam kratko razgovarala sa njim, stekla sam utisak da je to jedan zaista čovek u pravom smislu te reči - dodala je Ivana.

Podsećamo da su se u nekim medijima pojavili navodi da je reč o košarkašu Nikoli Mirotiću, ali je ovu informaciju njegova porodica demantovala za Telegraf.

Ivana navodi da je takođe podjednako zahvalna i svim drugim ljudima koji su se nesebično uključili u akciji za njenog mališana.

- Zahvalna sam i ostalim ljudima, podjednako su svi zaslužni što smo i dovde stigli. Nekada i onih 50 dinara koje vidite u uplati budu značajne, posebno kad pomisliš da je to neko možda od usta odvojio da bi dao jer zna da nema više. Kad vidim da deca sakupljaju novac ne mogu da se sastavim koliko me sve pogodi. Stvarno sam jako ponosna.

Kako kaže, ostalo je da se prikupi još 750.000 evra.

- Nikada nećemo odustati. Mislila sam da će kako vreme ide biti lakše, ali je sve teže jer kako se bliži taj rok. Vidite da ste blizu, a malo toga zavisi od vas. Upravo zbog svih koji nam pomažu mogu da kažem da sam ponosna na svoju zemlju i na ljude u njoj. Za sve SMA bebe pre Vukana ljudi su se udružili i sakupili taj ogroman novac, kao što se sad i za njega trude. Naša deca ne bi imala nikakvu šansu da ne postoje svi ovi ljudi. Iznos od 2,5 miliona evra prosto običan čovek prosto ne može da poseduje. Jedina šansa jesu humani ljudi koju su uspeli već dosta puta da se izbore za bolesnu decu. I do sad je skupljena neverovatna količina novca i to za kratko vreme, ioako dosta još fali - rekla je Ivana i dodala:

- Bog čuva Vukana i ja se nadam da će sve nadalje biti dobro.

Vukanu možemo da pomognemo:

Slanjem SMS poruke: Upišimo 1239 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human1239 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001381533-66

Uplatom na devizni račun: 160600000138150165

IBAN: RS35160600000138150165

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal

Skeniranjem NBS IPS QR kod-a na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod