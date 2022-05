'SVAKE GODINE IZGUBIMO GRAD VELIČINE UŽICA!' U Srbiji abortus najčešći vid KONTRACEPCIJE!

Razlog alarmantno velikog broja abortusa je slaba edukacija mladih. Oni ne razmišljaju o posledicama i svojim postupcima, a tako se dešavaju neželjene trudnoće, kaže dr Vanja Milošević

U Srbiji je najčešći vid kontracepcije - abortus i danas je lakše abortirati nego registrovati auto!

Ovu poražavajuću informaciju za Kurir je otkrio dr Vanja Milošević, specijalista ginekologije i akušerstva sa klinike GAK "Narodni front", koji kaže da Srbija u nasilnim prekidima trudnoće svake godine izgubi grad veličine Leskovca ili Užica!

- Danas je ženi za abortus potrebna samo lična karta i papir koji potpisuje. Ono što je najcrnje je što zvanične statistike nisu tačne - kaže on.

Prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" iz 2020. godine, u Srbiji su prijavljena 11.584 abortusa za godinu dana. Ipak, dr Milošević navodi da je ta brojka mnogo veća jer se najveći broj veštačkih prekida trudnoće obavlja u privatnim klinikama, zbog čega se zapravo tačna brojka i ne zna!

Zvanični podaci "Batuta" - 11.584 abortusa izvršena u Srbiji 2020. godine - 6.060 abortusa izvršeno na severu države - 5.524 abortusa izvršena na jugu države - 7.025 žena je abortiralo u braku - 2.045 žena je abortiralo van braka - 2.514 žena sa nepoznatim statusom veze je abortiralo - 3.742 žene bez dece su abortirale - 2.554 žene su abortirale a da su već imale jedno dete - 3.439 žena je abortiralo a da je već imalo dvoje dece - 1.224 žene koje su abortirale već su imale troje dece - 391 žena je abortirala a da je imala četvoro dece -204 žene su abortirale a da su imale petoro ili više dece

- Razlog tako alarmantno velikog broja abortusa, o kom govorim godinama, jeste slaba edukacija u Srbiji. S mladim ljudima retko ko razgovara na adekvatan način. Oni ne razmišljaju o posledicama i svojim postupcima, a tako se dešavaju neželjene trudnoće. Mladi misle da je to jedini izbor i tome pribegavaju, nesvesni da on sa sobom uvek nosi rizik. To je jedina intervencija u kojoj se nešto što je vitalno i zdravo otklanja iz nekog razloga.

On kaže da se određenim sadržajima koji su mladima dostupni napravila atmosfera da oni misle da je abortus postao nešto normalno.

Abortus nije skup: Procedura jednostavna, zato žene i idu Ženi je za nasilni prekid trudnoće potrebna samo lična karta, potpis da zahvat radi na sopstvenu odgovornost i - novac. Cena abortusa u državnim bolnicama je od 15.000 do 20.000 dinara, a u privatnim klinikama se kreće od 40.000 do 50.000 dinara.

Prema izveštaju "Batuta", nasilni prekid trudnoće izvršilo je čak 7.025 žena koje su u braku, a dr Milošević dodaje da loše iskustvo iz prethodne trudnoće može da budu jedan od razloga, uz ekonomski loše uslove, ali pitanje abortusa je i muško pitanje.

- Ako žena uz sebe ima muškarca na koga može da se osloni, u svakom smislu, a posebno u emotivnom, ona će da se odluči na održavanje trudnoće i porođaj. Bez obzira na sve. Ona žena koja se na to čvrsto odluči, to će uraditi bez obzira na komplikacije, ništa je od toga neće odvratiti - kaže Milošević. Osim medicinskih komplikacija, poput infekcije sepse i masovnog iskrvavljenja, mora da se razmišlja i o psihičkom stanju žene koja se na ovaj čin odluči. - Fizički, vi možete da uklonite bebu iz stomaka majke, ali iz glave nikako i za ceo život, kaže stara latinska poslovica - citira doktor Milošević.

I tu je uvek žena ta koja trpi zarad muškarca. Udate žene na ovoj intervenciji najčešće završavaju jer njihovi muževi odbijaju da koriste kontraceptivna sredstva.

Psiholog Snežana Repac potvrđuje da je abortus izgleda postao sredstvo protiv neželjene trudnoće, umesto svih drugih kontraceptivnih sredstava.

U Srbiji je zakon jasan: Ustav štiti žene, stav Crkve drugačiji Iako se polemika o abortusu u Srbiji povela kada je objavljeno da se američki vrhovni sud sprema da obori presudu koja je legalizovala abortus u celoj zemlji, kod nas je zakon jasan. U Ustavu Srbije, u članu 63, koji se odnosi na slobodu odlučivanja o rađanju, navedeno je da "svako ima pravo da slobodno odluči o rađanju dece i da Republika Srbija podstiče roditelje da se odluče na rađanje dece i pomaže im u tome". Uprkos zakonu, koji stoji iza žene, Srpska pravoslavna crkva abortus naziva čedomorstvom, odnosno smatra ga ubistvom - Čak i kad se embrion (ili fetus) ne posmatra kao potpuno ljudsko biće, ipak predstavlja u najmanju ruku "budućeg čoveka", pa bi njegovo usmrćivanje bilo anticipirano ubistvo.

- U svetu se čak govori o ukidanju abortusa zbog problema koji nastaju posle, jer se nije razmišljalo pre. Posledice su na svim nivoima, od individualnog bola majke, koja voljno odbacuje dete koje bi možda najviše na svetu volela, do problema s budućim trudnoćama i rizika da može nešto da se zakomplikuje i više ne postane majka. Bela kuga kao da je posledica ne samo društvenih faktora već i lične neodgovornosti parova. Svakako da je i uživanje zajednički doživljaj o kome se brine dugoročno. Muškarac u našem podneblju često postupa s nepoštovanjem i obezvređivanjem žene kao ljudskog bića. S druge strane, očekuje apsolutnu dominaciju svog pola i kontrolu rađanja zamenjuje nekontrolisanim seksom kao izrazom svog samozadovoljstva - zaključila je Repac.