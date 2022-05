Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić dodelio je danas skoro 400 ugovora o stipendiranju perspektivnim i zaslužnim sportistima, koji su svojim rezultatima zaslužili da zauzmu posebno mesto u velikoj sportskoj porodici Srbije.

Ministar Udovičić je u svom obraćanju stipendistima čestitao na uspesima koje su postigli i istakao da će država nastaviti da ulaže u najtalentovanije sportiste koji našoj zemlji donose ne samo medalje, već i doprinose da se još više podigne ugled naše zemlje u svetu.

„Malo je reći da smo ponosni na vas i na vaše uspehe. Vi ste razlog zbog koga se Srbija raduje, vaša dostignuća i medalje će se pamtiti, a vaše priče će se prepričavati dugi niz godina i služiti kao inspiracija budućim generacijama. Svaka uspešna osoba ima drugačiji plan, san i strategiju da stigne do svog cilja, ali postoji jedna stvar koja je zajednička za sve koji to i ostvare, a to je da nikada ne odustaju. Prepoznajemo vaš potencijal da idete dalje i nižete nove uspehe i da ste baš vi oni koji nikada ne odustuju i koji će sve svoje ciljeve da ostvare”, istakao je u svom obraćanju ministar Udovičić.

U ime stipendista, prisutnima se obratila juniorska balkanska šampionka u skoku uvis, Angelina Topić, zatim reprezentativac Srbije u basketu 3 na 3, Dejan Majstorović, kao i naš proslavljeni paraolimpijac Nebojša Đurić, koji su se zahvalili na podršci i naglasili da je čast i privilegija biti sportski stipendista u Srbiji.

Prisutnima se obratila i dvostruka, aktuelna olimpijska šampionka u taekvondou, Milica Mandić koja je podelila svoje bogato sportsko iskustvo sa novom generacijom stipendista.

U prethodnih pet godina dodeljene su stipendije za skoro 3.000 sportista u iznosu većem od 2,1 milijarde dinara.

