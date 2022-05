KAKO JE JOVANKA ZBOG ŽENSKE SUJETE ZAVADILA KUMOVE TITA I RANKOVIĆA! Na nju je bila ljubomorna, ovo je Lekina Slavka

Mnogi ne znaju da su maršal Josip Broz Tito, doživotni predsednik SFRJ, i Aleksandar Leka Ranković bili ne samo dobri prijatelji nego i kumovi čije je kumstvo, ako je verovati čaršijskim pričama, razbio niko drugi do Titova Jovanka a sve zbog ljubomore i ženske sujete!

Naime, Ognjen Humo, sin funkcionera KPJ Avde Huma, skoro pre jedne decenije osvrnuo se u tekstu objavljenom u Danasu, a koji je tada preneo i između ostalog, i na uzroke sukoba Josipa Broza Tita i Aleksandra Rankovića.

On je svojim kazivanjem bacio novo svetlo na odnose tada dvojice najmoćnijih ljudi u SFRJ, sve dok njihovo prijateljstvo nije preraslo u otvoren sukob...

- Prvu značajniju pukotinu u dobrim odnosima između Tita i Rankovića napravile su njihove supruge - Jovanka i Slavka. Slavka je intelektualno i svojim šarmom nadvisivala Jovanku. Slavka je sasvim slobodno sa Jovankom razgovarala, kao što bi i sa svakim drugim.

Reagovala je, može se reči čak i blago, na Jovankine izjave, i time, namerno ili ne, pokazivala tu razliku koja je postojala između njih. Jovanki nije prijalo da se ogleda u Slavkinom ogledalu i punila je Titu uši protiv Slavke i Marka, kako su još u ratu zvali Leku Rankovića.

Polako i nepovratno su se kvarili odnosi između Tita i Marka i pored toga što je Marko od rata pa nadalje bio najpouzdaniji Titov oslonac. Nijedan od njih, naravno, nije hteo niti da ućutka svoju ženu niti da se razvede od nje.

U Smederevu, na nedeljnom izletu, kome se bio prvi put priključio i Tito sa Jovankom, i sam sam prisustvovao jednom takvom zatezanju atmosfere između Jovanke i Slavke.

Važnije od konceptualnih razlika i od odnosa dve supruge bilo je to što Tita nisu previše interesovala - a i godine su pristizale - bezbrojna konkretna pitanja vezana za državno-partijske poslove. On je ta pitanja prepustio Rankoviću, koji je sve više držao konce u svojim rukama, a Tito se sve više osećao kao „engleska kraljica“ - što je smetalo njemu, smetalo Jovanki i svima onima koji su se plašili neminovnosti da posle Tita dođe Ranković.

Mnogi su u pukotinu, koja je nastala između Tita i Marka, ubacili svoje interese i još više je produbili. Dodvorice kakav je bio, na primer, Cvijetin Mijatović, osetili su promenu klime i stupili su u akciju: Cvijetin se pre afere dodvoravao Marku poklanjajući mu lovačke puške, a kada se klima promenila, izmislio je da Ranković hoće da bude Titov naslednik.

Tužna sudbina Cvijetinovih kćeri

Marko se sigurno takvom nekom idejom nije razmetao, a svima je tada logično bilo da će on da nasledi Tita. Ono što je važnije bilo, svi mogući autonomaši po pitanju vlasti, i lažni samoupravljači i svi oni koji su se plašili da će posle Tita doći Ranković, i oni koji su očekivali novu preraspodelu vlasti, videli su svoju šansu kada se ta pukotina pojavila.

Ko su bile Anđa i Slavka, Lekine supruge

Aleksandar Ranković ženio se dva puta i imao dvojicu sinova. Prvu suprugu, tekstilnu radnicu Anđeliju Anđu Ranković (1909—1942) upoznao je nakon izlaska iz zatvora 1935. i iste godine su se venčali u Vršcu. Ona je od 1930. bila član Komunističke partije i radila je u sindikatu tekstilnih radnika, a zbog partijskog rada više puta je hapšena. Njen rođeni brat Isa Jovanović (1906—1983) bio je predratni revolucionar, a nakon rata visoki državno-partijski funkcioner. Godine 1939. Anđa i Leka dobili su sina Milivoja Miću. Nakon početka Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, 1941. oni su otišli u partizane, a Anđa je prilikom napuštanja Beograda, novembra 1941. dvogodišnjeg Miću ostavila kod svoje sestre. On je kasnije odveden u Draževac, kod Lekine majke Darinke, a nakon njenog hapšenja i odvođenja u logor na Banjici, gde je ostala do njegovog raspuštanja početkom oktobra 1944, o njemu je brinula jedna izbeglička porodica, koja je stanovala u Darinkinoj kući. Takođe, o njemu su brinuli i drugi rođaci iz sela. Nakon napuštanja Beograda, Anđa je zajedno sa suprugom boravila u oslobođenom Užicu, a 1. marta 1942. stupila je u tada formiranu Drugu proletersku udarnu brigadu. Iako joj je Cana Babović nudila da radi kao partijski instruktor u Štabu brigade, na njeno insistiranje, bila je raspoređena u jedinicu kao zamenik političkog komesara (partijski rukovodilac) Druge čete Četvrtog užičkog bataljona. Poginula je 11. juna 1942. u borbama Druge proleterske brigade protiv četnika u okolini Gacka, a nakon rata je 6. jula 1953. proglašena za narodnog heroja. Sina Miću, Ranković je nakon četiri godine ratovanja video tek u septembru 1944. u oslobođenom Valjevu. U proleće 1944. u oslobođenom Drvaru, Ranković je upoznao svoju buduću suprugu Ladislavu Slavku Becele (1920—2008), partizanku iz Dolenjske, koja je zajedno sa slovenačkom delegacijom došla u Drvar, na Drugi kongres USAOJ-a, ali je bila zadržana u Vrhovnom štabu na poslovima u Odeljenju za veze. Zajedno sa Vrhovnim štabom NOV i POJ i Rankovićem kretala se do kraja rata, a nakon rata je radila u administraciji CK KPJ. Venčali su se 17. juna 1947. u Beogradu, a kumovi na venčanju bili su im Boris Ziherl i Krsto Popivoda. Nakon venčanja, Slavka je napustila rad u Centralnom komitetu i posvetila se studijama na Ekonomskom fakultetu, gde je potom bila profesor. Aprila 1949. dobili su sina Slobodana. Rankovićev stariji sin Milivoje Mića (1939—2018) bio je arhitekta, a u braku sa suprugom Merinom imao je ćerke Aleksandru i Andrijanu Anju, koja je novinar i televizijski voditelj. U periodu od 1966. do 1999. Rankovićeva porodica živela je u vili na Senjaku, u ulici Andre Nikolića, koja je danas ruinirana.