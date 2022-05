MISTERIJA VIRUSA KOJI KOSI DECU: Roditelji sa strepnjom prate ovih 9 SIMPTOMA, a evo šta kada se dete zarazi

Akutni hepatitis, odnosno akutno oštećenje jetre za sada nepoznatog uzroka, koji je SZO označila kao „misteriozni virus“ pogodilo je više od 200 dece u 20 zemalja širom sveta. Dok se čekaju rezultati ispitivanja iz sveta, u Srbiji se prati slučaj jednog devetogodišnjaka koje smešten na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić, međutim, trenutno nema potvrde da je u pitanju takav tip virusa.

Ipak, lekari objašnjavaju da sindrom akutnog oštećenja jetre poznat još od 1995. godine, te da se ne može reći da se radi o nečem potpuno novom i nepoznatom. Međutim, dok se istraživači iz sveta ne oglase i kažu o čemu se tačno radi, naši lekari apeluju da nema mesta panici, već da je potrebno održavati higijenu, kako ruku tako i hrane koju deca konzumiraju.

Infektolog-hepatolog, prof.dr Ivana Milošević, zamenik direktora Infektivne klinike UKCS objasnila je da je prirodno da su roditelji zabrinuti, ali da nema mesta panici.

- Radi se o akutnom hepatitisu, akutnom ostećenju jetre, za sada nepoznatog uzroka. Upravo je to ono što intrigira medicinsko javno mnjenje i javnost uopšte. Prema saopštenju SZO i Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, kod oko 43 odsto dece izolovan je neki od adenovirusa, najčešće adenovirus 41. Ne može se sagurnošću reći da je taj virus uzrok bolesti, jer je široko raspostranjen među decom, a daje uglavnom respiratorne i gastrointestinalne simptome. Za uzročnikom se još uvek traga, smatra se da je malo verovatno da postoji veza za SARS-CoV-2, razmatraju se i neinfektivni razlozi bolesti (izlaganje nekom toksinu, način ishrane, putovanje u neko područje), ali sve su to za sada radne hipoteze, izjavila je profesorka Milošević.

Na naše pitanje koliko se razlikuje „misteriozni“ hepatitis od A, profesorka objašnjava da je zapravo hepatitis A benigna bolest.

- Hepatitis A je benigna bolest, koje ekstremno retko ima tešku formu i to kod odraslih. Kod dece je po pravilu u pitanju blaga bolest koja može da prođe sasvim asimptomatski, posebno kod male dece. Upravo je to osnovna razlika kod novoopisanog hepatitisa, jer su upravo u toj populaciji opisane teške forme bolesti, kod oko 10 odsto obolele dece, objasnila je profesorka Milošević za „Blic“.

Lekari, još jednom apeluju da Srbija ima stručnjake i Infektivnu kliniku koja kada je lečenje hepatitisa u pitanju, ima tradiciju dugu 100 godina, te podsećaju da nema mesta strahu.

Oporavak od hepatitisa

Mikrobiolog i virusolog Veterinarskog specijalističkog instituta Milanko Šekler Dodao je da problemi sa jetrom ne moraju da budu samo infektivne prirode, već da njih mogu izazvati različiti lekovi, hrana i posledice trovanja.

- Misteriozno je jer ne može sa sigurnošću da se kaže da je to adenovirus, ali eto on je do sada najviše osumnjičen, treba pratiti nova istraživanja i rezultate tih istraživanja - kazao je Šekler.

Kada je reč o načinu oporavka dece od hepatitisa, Šekler kaže da je potrebno mirovanje, povećan oprez i kvalitetnija ishrana, kao i da mesecima i nedeljama budu bez fizičke aktivnosti.

"Jednostavno davanje šanse organizmu da se sam izbori sa tim, nema neke specijalne terapije još uvek", kazao je on.

CDC: Generalno gledano stopa i dalje niska

Najmanje 109 dece obolelo je uključujući petoro umrlih od „misterioznih slučajeva“ hepatitisa sa nepoznatim uzrokom, saopštili su u petak zvaničnici Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Zvaničnici su priznali da povećanje broja slučajeva može biti alarmantno, ali generalno gledano, stopa teških slučajeva pedijatrijskog hepatitisa je i dalje prilično niska.

- Važno je zapamtiti da je ozbiljni hepatitis kod dece retkost, čak i uz potencijalni porast slučajeva o kojima danas izveštavamo, rekao je dr Džej Batler zamenik direktora za zarazne bolesti u CDC-u.

Zvaničnici su naglasili da je ovo situacija koja se razvija, a istraživači uveliko rade na tome kako bi dobili više podataka.

-Iako retko, deca mogu imati ozbiljan hepatitis, a nije neuobičajeno da uzrok bude nepoznat. Identifikovano je 109 pacijenata koja se ispituju u proteklih sedam meseci. Nisu svi slučajevi noviji, a neki od njih mogu na kraju ispasti da nisu povezani sa trenutnim istraživanjem, rekao je Batler.

Simptomi hepatitisa

- Dijareja

- Bol u stomaku

- Mučnina, povraćanje

- Gubitak apetita

- Slabost, malaksalost

- Povišena temperatura, groznica

- Bol u kostima i mišićima

- Promena boje stolice (svetla)

- Promena boje mokraće (tamna)

