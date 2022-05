KOLIKO KOŠTA BENZIN I PUTARINA DO GRČKE? Ovo je tačna računica, a na jednu povoljnost ne možemo više da računamo

Sezona letovanja se približava, prvi srpski turisti će već u narednih desetak dana krenuti put omiljenih letnjih destinacija, a kao i prethodnih godina prvi izbor biće - Grčka.

Neki će krenuti avionima, drugi autobusom preko turističkih agencija, a najveći broj, tradicionalno, sopstvenim prevozom. Ovo je računica koliko će vas koštati zadovoljstvo da svojim četvorotočkašem krenete put Tasosa, Halkidikija, Lefkade, Paralije...

Putarina

Prema gruboj računici, za dolazak i odlazak do, na primer Halkidikija, uz malo lutanje po obližnjim plažama, za benzin i putarine u oba pravca, biće vam potrebno oko 250 evra (još nekih dvadesetak evra više ako nemate zeleni karton, a planirate da putujete preko Severne Makedonije), što je nekih 40 evra više nego lane, mada čak i skoro 60 ako se setimo da je prošle godine u udarnoj turističkoj sezoni putarina kroz Severnu Makedoniju za građane Srbije bila - besplatna (pošto smo im poklonili znatan broj vakcina protiv korona virusa).

Razlog je, naravno, poskupljenje benzina kako u Srbiji, tako i u Grčkoj i tranzitnoj Severnoj Makedoniji.

Ipak, krenimo od putarina čija se cena minimalno menjala u prethodnih 12 meseci. Za njih ćete u oba pravca, na primer Beograd - Halkidiki i Halkidiki - Beograd, morati da izdvojite tačno 47 evra ako idete preko Severne Makedonije, odnosno 40 evra preko Bugarske.

Putarina Beograd - Preševo je 1.490 dinara, a Beograd - Dimitrovgrad u jednom pravcu 1.310 dinara. Na putu kroz Severnu Makedoniju sada postoji čak pet naplatnih rampi na kojima u jednom pravcu treba platiti 8,5 evra (1,5-2-1,5, 1,5-2), a u oba 17 evra. Na drugoj strani, ako se odlučite za nešto lošiji put preko Bugarske, cena vinjete koja važi mesec dana je 16 evra.

Na putu do Halkidikija oni koji idu preko Severne Makedonije, u Grčkoj će morati da stanu na dve naplatne rampe (kod Evzonija i Soluna) i izdvoje 2,3 evra, a oni koji idu preko Bugarske samo 0,9 (Asprovalta). Dakle, kada se sve sabere dolazimo do računice da za putarine u oba pravca preko S. Makedonije treba 47 evra, a preko Bugarske oko 40.

Ipak, oni koji planiraju da idu malo dalje, moraće malo više i da plate putarine. Od Evzonija do Tasosa to bi iznosilo 7,40 evra, do Krfa 10,60, a do Lefkade 14,65 evra.

Benzin

E onda prelazimo na benzin. Potez Beograd - Halkidiki dugačak je nekih 750 kilometara, dakle 1.500 u oba pravca, plus još 200 za vozikanje do omiljenih plaža. Ako vaš automobil prosečno troši na primer sedam litara na 100 kilometara biće vam potrebno oko 120 litara goriva.

E sad, neko voli da napuni rezervoar u Srbiji, neko u Grčkoj, a neko malo da prištedi u Severnoj Makedoniji. Ovo je središnja računica po kojoj biste u odlasku i povratku sipali 50 litara u Srbiji, 40 u Grčkoj i 30 u Severnoj Makedoniji. Znajući da je trenutna cena benzina kod nas 184 dinara ili 1,56 evra, u Severnoj Makedoniji 1,36, a u Grčkoj 2,11 evra, dolazimo do računice da bi vam za oba pravca bilo potrebno 203,2 evra. To je za oko 40 evra više nego prošle godine kada ste istu količinu u ove tri zemlje plaćali 162,8 evra.

Ako izaberete put preko Bugarske i tamo sipate 30 litara po ceni od 1,49 evra, to će vas koštati četiri evra više nego u Severnoj Makedoniji, što na kraju čini da je cena putovanja preko Bugarske ili Severne Makedonije, kada se saberu putarina i cena benzina, skoro podjednaka, odnosno razlika je u par evra (ne računajući zeleni karton).

Putarine Srbija

Novi Sad - Preševo 1.720 dinara

Beograd - Preševo 1.490 dinara

Niš - Preševo 590/680 dinara

Novi Sad - Dimitrovgrad 1.550 dinara

Beograd - Dimitrovgrad 1.310 dinara

Niš - Dimitrovgrad 360/440 dinara

Putarine S. Makedonija

Prva naplatna rampa 60 denara/1,5 evra

Druga naplatna rampa 80 denara/2 evra

Treća naplatna rampa 60 denara/1,5 evra

Četvrta naplatna rampa 80 denara/1,5 evra

Peta naplatna rampa 100 denara/2 evra

Putarine Grčka

Putarina Evzoni 1,8 evra

Putarina Solun 0,5 evra

Putarina Asprovalta 0,9 evra

Solun - Atina 31,35 evra

Evzoni - Halkidiki 2,3 evra

Evzoni - Lefkada 14,65 evra

Evzoni - Tasos 7,40 evra

Evzoni - Krf 10,60 evra

Putarine Bugarska

Vinjeta za vikend 5 evra

Vinjeta 7 dana 8 evra

Vinjeta 30 dana 16 evra

Cene benzina

Srbija 1,56 evra

S. Makedonija 1,36 evra

Bugarska 1,49 evra

Grčka 2,11 evra

