'SVE NAM SE TRESLO PO KUĆI, POBEGLI SMO NAPOLJE' Čačani u strahu posle novog zemljotresa: Bio jači nego prethodni

Zemljotres magnitude 3.6 jedinica Rihterove skale registrovan je u Čačku u 20.34. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV-V stepena Merkalijeve skale. Potres su najviše osetili stanovnici naselja Ljubić.

- Stvari u kući su nam se ljuljale sigurno više od deset sekundi. Uplašeno smo krenuli da izađemo napolje. Potres je bio jači nego onaj koji se dogodio pre neki dan - rekao je za RINU Darko Petrović iz Čačka.

