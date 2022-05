PRIJAVE DO PONOĆI: Na konkurs za upis u predškolske ustanove stiglo 19.525 zahteva, za 13.955 mesta

Konkurs za upis u vrtiće završava se večeras u ponoć, do kada roditelji mogu podneti zahteve preko portala "e-uprave".

Do sada je stiglo 19.525 molbi, a mesta ima za 13.955 mališana. U jaslenim grupama je "rezervisano" 5.917 mesta, u vrtićima - 2.739, u pripremnom predškolskom programu od osam sati - 696, u četvorosatnom PPP - 4.570 i 33 za najmlađe u razvojnim grupama.

Kako navode u sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, biće potrebno nekoliko dana da se uradi analiza budući da uvek ima nekoliko hiljada duplih zahteva. Iskustvo iz prethodnih godina pokazalo je da je najveće interesovanje na početku i pri kraju konkursa.

Prošlogodišnja statistika je "evidentirala" više od 25.000 primljenih zahteva.

Procentualno gledano, od ukupno podnetih molbi, četvrtina su bile "prekobrojne". Među podnetim molbama, valjanih je bilo 18.996. Reč je o roditeljima koji su konkurisali u nekoliko predškolskih ustanova ili su napravili više "klikova" za slanje.

Tako je svaki treći zahtev za upis u neki od obrenovačkih vrtića bio dupli. Konkurisalo je 843 dece, a duplih je bilo 265 zahteva. Najmanji procenat evidentiran je na Starom gradu, od 499 primljenih, svega 14 je "prosleđeno" na više adresa.

Od 17 predškolskih ustanova, skoro dve trećine molbi odnosi se na najtraženije - Novi Beograd, Zemun, Palilula, Čukarica, Voždovac i Zvezdara. Najviše mesta ima u najvećoj predškolskoj ustanovi "11. april" na Novom Beogradu - 1.533, od kojih je 828 za bebe, sledi PU "Čukarica" sa 1.499 (627 u jaslama), PU "Boško Buha" na Paliluli - 1.444 (632).

Više od hiljadu dece biće upisano i u Zemunu, na Zvezdari, Voždovcu. Predškolske ustanove koje imaju prostorne i kadrovske mogućnosti imaju pravo da traže proširenje kapaciteta do 20 odsto i one to i čine.

Grad nastavlja da subvencioniše boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama, uz odbijenicu da nije bilo mesta u državnom vrtiću. Ekonomska cena boravka mališana ostaje - 28.085 dinara. Roditelji će plaćati 5.617 dinara, dok ostatak do pune cene dotira Grad.

Objavljivanje liste upisanih

PRELIMINARNE liste upisane dece biće objavljene 6. juna, nakon čega će uslediti rok za žalbe - do 15. juna. Upisne komisije razmatraju žalbe roditelja do 24. juna, kada će biti poznate konačne liste upisanih mališana. Većina dece koja bude upisana u obdanište će krenuti u septembru.

