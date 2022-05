BRUKA I SRAMOTA POSLE SVADBE NA JUGU SRBIJE: Gosti u koverte bez potpisa stavljali po 20 dinara! BESNA SVEKRVA PORUČILA SAMO JEDNO

Stara izreka kaže da se poklonu u zube ne gleda, međutim, kada je reč o venčanjima i poklonima za mladence, možda bi bilo najbolje da se ispune želje tog para na čiju svadbu idete.

Poznato je da u poslednje vreme mnogi parovi koji se odluče da naprave svadbu obično svojim gostima kažu šta da im donesu na poklon, a to obično budu stvarčice ili uređaji koji su im neophodni.

Međutim, mnogi smatraju da je nekako najbolje da na poklon dobiju novac, pa da sami kupe šta im je potrebno. Ipak, taj stav ponekad zna i da razbesni goste koji su možda planirali sami da odaberu poklon, a ne da im neko kaže šta će da odnesu i koliko će novca staviti u kovertu.

Naime, kako su se već održala mnoga venčanja nakon što su ukinute kovid mere, o mnogim svadbama i veseljima se i dalje priča. Tako se o jednom veselju na jugu Srbije priča i mesec dana kasnije.

- Bili smo na jednoj svadbi kod prvih komšija koji žive preko puta naše kuće. Čuli smo da na poklon mladenci žele da im gosti donesu novac, pa smo tako i uradili. Koliko sam mogla da vidim na proslavi većina zvanica je donosila koverte koje je ubacivala u jednu kutiju koja je bila tik pored mladenaca. Veselje je bilo prelepo.

Međutim, nakon svadbe čula sam priče po komšiluku kako je mladoženjina majka pričala da im se nije isplatilo to što su pravili svadbu jer je većina gostiju u koverte stavljala po 20, 30 i 40 evra, bukvalno samo da plate stolicu - kaže za Kurir prva komšinica mladenaca i dodaje:

- Pre dva dana je svratila kod mene da popije kafu. Mene te priče nisu zanimale, ali ona je sama započela tu temu koju je proširila po celom komšiluku. Bilo mi je malo neprijatno. Kaže da je bruka što su u nekoliko koverata bez potpisa našli po 20 dinara.

Takođe kaže i da je sramota to što više od polovina koverata nije bila potpisana pa ne znaš da li su ti 20 evra stavili komšije, prijatelji ili neki bliži rod. Šokirala sam se tim pričama. Ćutala sam, ali sam se zapitala zašto tako ogovara goste ko je koliko stavio u kovertu. Verovatno je stavio ko je koliko imao u ovim teškim vremenima.

Onaj ko je rod, kum, pobratim sigurno je stavio više. Pa ne pravi se svadba zbog para. Saglasna sam sa tim da jeste sramota to što je neko stavio 20 dinara u kovertu i došao na svadbu.

To je nepoštovanje tih mladenaca... Isto tako ne možeš da nateraš nekoga da se potpiše na koverti ako to ne želi. ne treba praviti svadbu zbog para, a nažalost većina porodica tako i radi. Na mojoj svadbi su nekada sve koverte bile bez potpisa. Koliko vidim danas se to i te kako gleda i zamera ako ništa ne piše.

