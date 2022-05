SRBI ŽELE HIBRIDE, A POPUSTA NEMA: Pod svodovima Hale 1 Beogradskog sajma predstavljeni hibridni i ekološki automobili

Posle dve godine pauze zbog pandemije virusa korona, pod svodovima Hale 1 "Beogradskog sajma" veliki broj građana i gostiju prestonice juče se sjatio da razgleda i pazari brojne modele uglavnom hibridnih i eko-vozila najvećih svetskih proizvođača.

Iako nije bilo velikih sajamskih popusta, četvorotočkaše je i dalje moguće kupiti na kredit ili lizing, a na isporuku se čeka i do sedam meseci.

Novina u odnosu na prethodne manifestacije ove vrste jeste kraće vreme njenog održavanja od tri dana, ali i odrednica EKO, koja govori o nameri organizatora i uvoznika vozila da izložbena postavka akcentuje automobile na električni pogon, hibride, lake hibride, ali i nove modele sa konvencionalnim pogonima koji zadovoljavaju visoke ekološke standarde. Gotovo svi izlagači najprodavanijih i najpoznatijih svetskih marki zainteresovanima nude kupovinu četvorotočkaša po povoljnijim uslovima, odnosno kamatu ili lizing od 48 do čak 84 meseca, uz početno učešće od 20 do 50 odsto.

- Interesovanje kupaca je već prvog dana veliko, ovo zaista nismo očekivali - ističu za list na prodajnom štandu "Tojote".

- Izloženo je nekoliko novih modela, a imamo i sajamski popust koji iznosi oko pet odsto na većinu modela. Neke automobile kupci mogu pazariti odmah, dok je za veliki broj njih rok isporuke od dva do sedam meseci, koliko se čeka na hibride. Tu je najnoviji "plug-in RAV4", čija je cena od 59.000 do 68.000 evra, dok model Aygo H košta 14.390 i ima 75 konjskih snaga. Pogodnost je što država daje subvenciju od 3.500 evra na kupovinu hibrida, a kod nas je moguće uplatiti učešće od 50 odsto, a ostalo isplaćivati u 48 rata bez kamate.

Na sajmu zainteresovani će moći da vide premijeru čak 48 novih modela, od čega je 12 noviteta i 25 modela čisto električnih vozila. Među izloženim vozilima posetioci mogu videti i ovogodišnje pobednike izbora za svetski i evropski auto-godine, Hyundai Ioniq 5 i Kia EV6.

- Gotovo sva vozila koja su izložena na sajmu biće u prodaji tokom ove i sledeće godine, osim električnih modela C4 i Berlingo, čija se cena kreće od 30.000 do 50.000 evra - kaže za "Novosti" Zoran Purić, direktor marketinga "Sitroena" - Imamo posebne zajamske i lizing uslove za sve kupce. Lizing je do 30 odsto uplate i 60 meseci, kredit 20 odsto odmah i rate na 84 meseca. Stvarno je veliko iznenađenje za sve nas da je na sajmu ovoliko interesovanje, posebno za kupovinu novih vozila. Ukoliko se kupci odluče da pazare kod nas, na isporuku će morati da pričekaju od dva do šest meseci.

I predstavnici nemačkog giganta BMV u svom izložbenom prostoru poseduju uglavnom hibridna i eko-vozila, a velika posećenost ovom štandu pokazuje da su i dalje izuzetno traženi na srpskom tržištu.

ULAZNICA 400 DINARA

Pojedinačna ulaznica za sajam automobila košta 400 dinara, grupna 300, a grupna za đake i studente 200 dinara. Parking u krugu Sajma plaća se 150 dinara po započetom satu, maksimalna, dnevna karta košta 750 dinara. Poseban poklon posetiocima jeste porodična ulaznica po ceni od 800 dinara, koja će, za roditelje i dvoje dece važiti bilo kog dana sajma. Hale 1, 2, 3, 4 "Beogradskog sajma" biće otvorene od 10 do 20 sati, a u nedelju će program trajati do 19 časova.

