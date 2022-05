Stižu kiša i grmljavina, temperature letnje! U NEKIM DELOVIMA SRBIJE NA SNAZI METEO ALARM - Evo šta nas čeka naredne nedelje!

Danas malo niža i prijatnija temperatura u odnosu na vrlo topli petak uz duže sunčane periode.

Samo je u prvom delu dana moguća pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom u jugozapadnim i južnim predelima.

U ostalim krajevima suvo uz umereno naoblačenje krajem dana na severu i zapadu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan.

Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do18°C, a maksimalna dnevna od 25°C do 28°C, u Negotinu do 30°C.

Uveče suvo, a samo ponegde na zapadu je moguća kratkotrajna kiša. 

Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

Vreme narednih dana:

U nedelju na severu sunčano, a u centralnim i južnim krajevima pre podne promenljivo oblačno.

U jugozapadnim i južnim predelima je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna dnevna od 25°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

U ponedeljak sunčano i toplije nego u nedelju za nekoliko stepeni. U utorak takođe toplo, ali popodne uz naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, najpre na severu Srbije. Na jugu ostaje suvo do večernjih sati.

U sredu i četvrtak malo svežije i suvo sa dužim sunčanim periodima. U drugoj polovini sedmice sunčano i ponovo sve toplije.

