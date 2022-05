I danas +31, pa grad, oluja i kiša: Kakvo nas vreme onda čeka u junu, julu i avgustu?

Ovo leto, kako se sada može videti po prognozama, biće toplo i sušno. Temperature će biti iznad višegodišnjeg proseka u junu, julu i avgistu, a prognozira se da će količina padavina u tim mesecima biti ispod prosečnih vrednosti u celoj Srbiji.

Ovo za Telegraf prognozira direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) prof. dr Jugoslav Nikolić, diplomirani meteorolog.

Za početak, prof. dr Nikolić otkriva kakvo nas vreme očekuje do kraja maja, koje će, kako navodi, biti promenljivo nestabilno i toplije, sa čestom pojavom kiše, ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

- U periodu od 14. do 19. maja prognozira se promenljivo, nestabilno i toplije vreme za ovo doba godine, uz razvoj grmljavinskih oblaka u drugoj polovini dana, uz mestimičnu pojavu kiše, ili kratkotrajnih pljuskova. Posle toga, do 22. maja, u većem delu Srbije očekuje se prosečno toplo i uglavnom suvo vreme, sa dužim sunčanim intervalima, dok je u Istočnoj Srbiji i u planinskim predelima, u popodnevnim i večernjim satima, moguć razvoj oblačnosti, uz ređu pojavu pljuskova praćenih grmljavinom. Oko 14. i 17. maja postojaće uslovi za razvoj vremenskih nepogoda praćenih gradom, olujnim vetrom i nešto intenzivnijim padavinama - kaže prof. dr Nikolić.

Što se tiče juna, jula i avgusta, izgledi su da će oni biti topli i sušni u celoj Srbiji.

- Očekuje se srednja junska temperatura vazduha za 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka, koja bi se kretala u intervalu od 20 do 23 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 12 do 17. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za jun biti od 24 do 26 u nižim predelima, a u planinskim predelima od 14 do 20 - navodi on.

Srednja maksimalna temperatura u julu trebalo bi da bude još viša:

- Srednja julska temperatura vazduha, ako se ostvari prognoza, bila bi iznad višegodišnjeg proseka za oko 3 stepena. Kretala bi se u intervalu od 23 do 26 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 15 do 19. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za jul biti od 30 do 32 u nižim predelima, a u planinskim predelima od 20 do 24.

U tim okvirima kretaće se temperatura i u avgustu.

- Srednja avgustovska temperatura vazduha imaće vrednosti od 23 do 25 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 16 do 20, odnosno bila bi iznad višegodišnjeg proseka. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust biti od 31 do 33 u nižim predelima, a u planinskim predelima od 20 do 26 stepeni - kaže profesor Nikolić i dodaje da se prognozira da će količina padavina, za jun, jul i avgust, biti ispod prosečnih vrednosti u celoj Srbiji, piše "Telegraf".