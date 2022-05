PREVISOKE TEMPERATURE ZA OVO DOBA GODINE! DOKTOR UPOZORAVA: Evo ko spada u rizične grupe i šta OBAVEZNO TREBA IZBEGAVATI

Nenormalno visoke temperature za ovo doba godine koje ponegde dostižu i preko 30 stepeni Celzijusa iznenadile su sve naše sugrađane.

Dok smo do samo pre nedelju - dve muku mučili sa kišom, sada se situacija preokrenula, pa smo iz debelih jakni naglo prešli na kratke rukave i letnju garderobu. Iako sunce mnoge raduje, ipak, jedan deo populacije trebalo bi da bude jako oprezan, jer "tropsko vreme" koje je pred nama može uticati i na naše zdravlje, i to negativno.

Evo ko su trenutno "najugroženiji", ko je u potencijalnoj opasnosti, kao i koje su mere prevencije protiv naglih tempraturnih skokova koji nas očekuju?

Da je trenutno "nestabilno" vreme koje imamo u zemlji opasno govore i iz Centra za promociju zdravlja pri subotičkom Zavodu za javno zdravlje gde naglašavaju kako nagle promene vremena, odnosno nagli skokovi i padovi temperatura utiču na sve ljude, pa čak i na one potpuno zdrave, te dodaju kako hronični bolesnici i te kako mogu osetiti pogoršanje zdravstvenih tegoba, kao i da je za njih neophodno da se pridržavaju terapije uz lekarski nadzor.

Starije osobe i hronični bolesnici najugroženiji

Kako objašnjava kardiolog Nebojša Tasić, nagle temperature najviše utiču na starije osobe i hronične bolesnike sa hipertenzijom, dijabetesom, bubrežnim, reumatskim i drugim oboljenjima.

- Upravo zbog toga, jako je važno da se ne menja postojeća terapija bez konsultacije lekara niti uvode novi lekovi i suplementi - objašnjava kardiolog i dodaje kako trenutne temperature mogu da prouzrokuju malaksalost, zamor, varijacije u krvnom pritisku, aritmije, anksioznost i druge poremećaje, ali i da simptomi varijaju od osobe do osobe, dok oni koji ih obično prepoznaju jesu, objašnjava kardiolog, meteoropate osetljive na promene temperature - kaže doktor Tasić za Blic.

Kardiolog još dodaje kako ni za koga u ovom periodu nema opuštanja, te da smo svi u potencijalnoj opasnosti, jer na trenutne vremenske promene reaguju i zdravi ljudi sličnim simptomima.

- Veoma je važno da se sve osetljive osobe tih dana prilagode vremenu, adekvatno obuku, uzimaju dovoljne količine tečnosti, ne uzimaju začinjenu hranu i izbegavaju boravak napolju kada su promene temperature najizraženije - zaključio je kardiolog Nebojša Tasić.

Što više tečnosti i izbegavati kafu

Iako je među Srbima jedan od najomiljenijih napitaka bez kog većina ne može da zamisli početak dana, izgleda da nas ispijanje kafe i te kako može koštati zdravlja, pa je preporuka lekara da je izbegavamo što je više moguće.

Naime, sa kafom treba biti oprezan jer previše kofeina dovodi do poremećaja, nervoze, nesanice, smanjene koncentracije, razdražljivosti, zamaranja, otežanog disanja, kao i povišenog krvnog pritiska. S toga, kada razmišljamo da li je vreme presudno jer smo previše umorni, treba da imamo na umu i svoje loše navike.

Još jedan od saveta lekara koji može da bude od pomoći u ovo doba godine jeste da se oblačimo u skladu sa vremenom, te da imamo odeću koja će nas štiti od jutarnje hladnoće, ali koja neće biti opterećenje za moguću popodnevnu letnju temperaturu.

Pored ovih, još jedan savet lekara koji stalno možemo da čujemo, i to ne bez razloga, jeste da je jako bitno da imamo nadoknadu tečnosti tokom toplijih dana, odnosno, da unosimo dnevno i do tri litre vode, dok je i redovna fizička aktivnosti svakako samo plus, govore stručnjaci.

Autor: