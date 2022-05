Meteorolog najavio pogoršanje vremena: Stižu nam grmljavinske oluje, ali pre toga temperatura do 32 stepena

Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i osetniji pad temperature.

U ponedeljak i utorak i do 32°C. U utorak pogoršanje vremena, ponegde i grmljavinske oluje. Od srede do petka suvo i umereno toplo, a za sledeći vikend ponovo letnje temperature. Novo prolazno pogoršanje oko 22-23. maja, rekao je za Telegraf.rs meteorolog Đorđe Đurić.

- Srbija će tokom ponedeljka biti pod uticajem veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike i sa Mediterana, pa će biti veoma toplo, a očekuje se i sunčano, uz veoma slab vetar. Kasnije posle podne na jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće od 8°C na jugu do 16°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 28 do 32°C, u Beogradu oko 30°C - rekao je Đurić.

Veoma toplo očekuje se i u utorak, ali se sa severozapada i iz oblasti Mađarske očekuje dolazak hladnog fronta. Dakle, u Srbiji i u utorak sunčano i veoma toplo, uz maksimalnu temperaturu od 26°C na severozapadu do 32°C na jugoistoku i istoku Srbije, u Beogradu do 29°C.

- Već tokom jutra i prepodneva u severnim i severozapadnim predelima Srbje, a posle podne i pred kraj dana i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i osetniji pad temperature. Biće uslova da ponegde bude i jačih grmljavinskih oluja sa gradom i olujnim vetrom. Temperatura će biti u padu za 10-ak stepeni.

Već u sredu hladni front biće istočnije od Srbije, a sa njim i oblačni i padavinski sistem, tako da će još ujutro na jugu i jugoistoku biti uslova za kišu, dok se u ostalim predelima očekuje suvo, na severu i sunčano. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 19 do 23°C, u Beogradu do 21°C. Inače, u sredu se sa zapada očekuje jačanje anticiklona i osetniji porast vazdušnog pritiska, što će biti uvod u dalju stabilizaciju vremena.

- Od četvrtka se pod utiucajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska u Srbiji očekuje stabilno i sunčano, uz slab vetar. U četvrtak jutro najsvežije u toku sledeće sedmice i minimalna jutarnja temperatura biće od 5 do 10°C, dok će tokom dana biti umereno toplo. Maksimalna temperatura biće od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

- Od petka se očekuje jačanje visinskog grebena sa jugozapada, pa će sa Mediterana uslediti priliv veoma tople vazdušne mase, tako da se očekuje porast temperatura i one bi tokom narednog vikenda bile preko 25°C, ponegde i do 30°C. Ipak, oko 22-23. maja preko severa Evrope očekuje se premeštanje ciklona, a u sklopu njega i hladnog fronta, koji će u tom periodu stići sa severa i severozapada i do Srbije i doneti prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i pad temperature.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 21 do 25°C, vidimo da će one do utorka biti za 5 do 7 stepeni više od proseka, da bi od srede do petka bile oko ili koji stepen ispod prosečnih vrednosti, a potom sledećeg vikenda bile bi ponovo iznad prosečnih vrednosti, pri čemu bi ponovo oko 23. maja bile u padu.

- Kada su padavine u pitanju i dalje se nastavlja sušan period, a vrlo sušan dosadašnji deo maja veoma nepovolno utiče na poljoprivredne i raratarske kulture. Iako se tokom utorka očekuju prolazne padavine, one će ponovo biti neravnomerno raspoređene kao i tokom dosadašnjeg dela maja, tako da očekivane padavine neće biti dovoljne da ublaže sušu. Prema trenutnim prognozama sve do pred kraj maja nema na vidku obilnijih padavina - zaključuje Đurić.

