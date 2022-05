JEZIVO OTKRIĆE! Poruka o bombama u Beogradu skoro IDENTIČNA onoj koja je poslata pred MASAKR U PERMU: 'Mrzimo sebe, ubijaćemo svakog'

Pomahnitali napadač, koji je prošlog septembra počinio masakr u ruskom Univerzitetu u Permu, ostavio je jezivu parolu, poručivši "odvešću što više njih u smrt".

Poruka ima jezivu podudarnost sa mejlovima koji su juče stigli u škole širom Beograda. Reči su veoma slične, kao poruka koju je napadač ostavio u septembru 2021, uoči napada u Permu, kada je ubio šestoro studenata Univerziteta, posle čega je uhapšen.

- Čudan osećaj smirenosti kao da čekamo normalan dan, ista rutina kao i uvek. Mrzimo sebe, ali želimo da povredimo svakoga ko nam se nađe na putu. Osećaj da je sve oko sebe samo san nas ne napušta. Ne vidimo razloga da pišemo nešto drugo. Na kraju, možemo reći da nismo prvi i daleko od poslednjih. Ubijaće vas automobilima, bombama, noževima, svime što vam dođe pod ruku. Ološ poput nas unišiće sve oko sebe, jer je svet truo, svi ste truli iznutra - navedeno je u poruci koju su juče dobile beogradske škole.

Delovi poruka bukvalno su isti kao poruka koju je objavio mladić koji je počinio zločin u Permu, a koja je, kako se pretpostalja, objavljena na dark vebu.

izvolte 1 otkriće: dojava o bombama u beogradu je prevedena objava napadača u permu 2021.



bgd: Mrzimo sebe, ali želimo da povredimo svakoga ko nam se nađe na putu.



perm: ... wrote that he hated himself and wanted to hurt anyone who came in front of him



ima još ⤵️ — Milica Jovanović (@PlaceSoft) 16. мај 2022.

Timur Bekmansurov (18), napadač koji je upao u kampus Univerziteta u Permu i počeo da puca po kolegama, a u poruci koju je objavio na društvenim mrežama naveo je da je „dugo štedeo za oružje“.

#News #Breakingnews #accident #incident Full video from surveillance cameras of Perm University. Today there was a massacre - a freshman of the Faculty of Law, Timur Bekmansurov, entered the eighth building and opened fire from a gun. pic.twitter.com/ShpjFDvqRo — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) 20. септембар 2021.

Neki delovi poruke su bukvalno identični.

- Mrzim sebe, ali želim da povredim svakoga ko mi se nađe na putu. Otkako poznajem sebe uvek sam razmišljao o smrti. Ne znam koliko mnogo mogu da ih ubijem ali uradiću sve što treba da odvedem što više njih sa sobom", napisao je osamnaestogodišnji napadač iz Rusije.

Bekmansurov je ubio šest, a pre napada na društvenoj mreži VKontakte napisao da njegov motiv nije verski ili politički, već „san koji je dugo sanjao“ zbog mržnje prema svima oko sebe. Napisao je da je razmišljao da napad izvrši automobilom-bombom ili nožem umesto pištolja. Takođe, detaljno je objasnio kupovinu pištolja i obuku za vatreno oružje, kao i proces dobijanja dozvole.

- Ovo što se dogodilo nije teroristički napad, barem ne iz pravnog pogleda. Nisam bio pripadnik ekstremističke organizacije, nisam bio religiozan i bio sam apolitičan. Niko nije znao šta ću uradidi i delovao sam samostalno - stoji u poruci Bekmansurova, koju je objavio lokalni portal 59.ru.