DANAS I SUTRA OSETNO HLADNIJE: Letnje temperature na pauzi, EVO KAD SE VRAĆAJU - Ponovo će biti i do 30 stepeni

Maksimalna dnevna temperatura danas do 23 stepena Celzijusa.

U sredu hladnije sa kišom ujutru u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, a na severu Srbije sunčano. Sredinom dana i popodne se razvedrava i u ostalim predelima. Vetar umeren do pojačan severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C na severu Vojvodine do 17°C u Negotinu, a maksimalna dnevna od 19°C do 23°C. Uveče suvo i prohladno. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

U Beogradu svežije uz razvedravanje u toku jutra i duže sunčane periode tokom dana. Vetar umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 21°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 14°C.

Vreme narednih dana:

U četvrtak vrlo hladno jutro, a tokom dana sunčano i toplije nego u sredu za oko 5, 6°C. Vetar slab, ujutru severni, a zatim severoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 9°C, a maksimalna dnevna od 23°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 17°C.

U petak i subotu pretežno i znatno toplije, u petak do 30°C, a u subotu malo iznad 30°C. U subotu krajem dana i u noći ka nedelji je moguća pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova, najpre na severu Srbije.

U nedelju nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima na severu, a u zapadnoj i južnoj Srbiji sa prolaznom kišom pre podne.