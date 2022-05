'SRBI, VI STE SLEDEĆA META!' Moćna hakerska grupa najavila osvetu našoj zemlji, njihove reči uznemirile javnost - ŽESTOKI PRITISCI ZBOG RUSIJE (VIDEO)

Rusija je već dva meseca izložena oštrim međunarodnim sankcijama zbog intervencije u susednoj Ukrajini. Kako Srbija još uvek nije uvela sankcije, našli smo se pod ozbiljnim, učestalim pritiscima, ali ni pretnje nisu izostale.

- Danas se obraćam Srbiji. Halo Srbi, kako podržavate Rusiju u prolivanju ukrajinske krvi i ne marite za sve ove nedužne žrtve, jadnu ukrajinsku decu... Zato ste sledeći "targetirani"... Hoću da vas pitam da li ste zaista toliko glupi? To i nije važno sada, ali očekujte našu osvetu zbog svog slepila i gluposti! Anonimni smo i ne zaboravljamo, ne opraštamo... Zato nas očekujte!

Srbija je alarmirana već tri dana, a dojave o bombama ne prestaju. Izgleda da pretnje prelaze na mnogo više nivoe, sajber napadi se već nižu, a sudeći po rečima iz anonimnih snimaka, ovo je tek početak osvete! Oni "neće stati, neće zaboraviti" i prema rečima Anonimnih, osveta je iza ugla...

Kako je snimak dostupan na Tviteru, usledili su i brojni odgovori ukrajinske strane o "glupim Srbima"...

- Ne razumeju koga su izazvali! Radujem se što će Anonimusi otkriti korupciju u Srbiji!

stupid serbs, they dont understand who they challenge. looking forward to Anonymous revealing the corruption in serbia... https://t.co/WJsZPiw0hP