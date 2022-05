VOZAČE ČEKA NOVI TROŠAK? Ovo skoro niko nema u autu, a stručnjaci se zalažu da bude obavezno!

Povećan broj požara u automobilima, nametnuo je obaveznost protivpožarnih (PP) aparata u putničkim vozilima, što sada nije Zakonom obavezno. Zato ih retko ko i ima u četvorotočkašima, a naši sagovornici kažu da se treba zalagati za to oni budu obavezni. S obzirom na to da ni u auto-školama nema obuka kako se koristi PP aparat, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže za Telegraf.rs da će se i za to zalagati.

Zamenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Vlada Plemić, rekao je da je od početka godine do sada u odnosu na isti period prošle 2021. godine, broj požara na saobraćajnim sredstvima porastao za desetak procenata. Dodao je i da u vozilima vozači najčešće nemaju protivpožarni aparat, što je, kako je istakao, tragično. Zakonom vozači automobila nisu u obavezi, a on apeluje da se to izmeni, piše Telegraf

- Moj predlog je da svako vozilo ima aparat za gašenje požara. To nije zakonski regulisano, odnosno putnički automobili nisu u obavezi. Čak ni vozači prilikom polaganja vozačkog ispita nemaju obuku sa gašenjem požara u početnoj fazi protivpožarnim aparatom - rekao je Plemić.

Srbija bi uskoro trebalo da dobije izmenjeni Zakon o bezbednosti saobraćaja, a kako kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja do sada nije bilo govora o PP aparatima u putničkim vozila. On napominje da bi to, svakako, trebalo Zakonom regulisati, ali da bi troškove trebalo da snose osiguravajuća društva.

- Najveći teret određenih promena u Zakonu o bezbednosti sabraćaja, snosili su vlasnici vozila. U proteklih 10 godina, bili su u obavezi da uzmu žute prsluke, komplete prve pomoći, zimske gume, pa smo došli u fazu promenjenog tehničkog pregleda zbog čega su vlasnici vozila morali dodatno da ulažu kako bi uklonile te neke neispravnosti, ponekad čak i nebitne, da bi doveli vozilo u stanje da može da prođe tehnički pregled. Imali smo problem i sa vlasnicima koji su morali da skidaju određene elemente - kuku za vuču, folije za zatamnjenje. Dakle, dosta toga je urađeno već u pogledu voznog parka, a veliki teret je pao na teret vlasnika vozila - podseća Okanović i dodaje:

- Moj stav jeste da bi svako vozilo trebalo da ima protivpožarni aparat. Ja ga imam iako nisam u obavezi. Ali, sa druge strane, voleo bih da teret tog opremanja ne padne na vlasnike nego na osiguravajuća društva. Mislim da su on direktno zainteresovani da što manje štete nastane na vozilima. Ali, svakako to treba da se reguliše zakonom.

Objašnjava da je i kao i kod prve pomoći, potrebno ljudima pružiti znanje, odnosno obučiti ih za rukovanje PP aparatom, za šta će se lično zalagati da bude uvedeno u auto-školama.

- Zalažem se da se u sistem obuke vozača uvede i osnovna obuka za gašenje početnih požara za motornom vozilu, bili aparati obavezni u vozilima ili ne. Ako neki vozač nema aparat, može mu ga pozajmiti drugi vozač na drumu, ili neko iz neke zgrade, objekta - kaže Okanović.

Uvođenje protivpožarnih aparata kao obavezu donosi još jedan trošak, a to je njihovo overavanje ispravnosti. To se danas, po našim propisima, radi na 6 meseci.

- Ukoliko bi PP aparati bili obavezni, onda njihova ispravnost ne treba da se proverava na 6 meseci, to je onda veliki izdatak. Mišljenja sam da bi oni mogli da se proveravaju na tehničkom pregledu, da budu njegov sastavni deo - predlaže Okanović.

